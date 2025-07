EUA: Navarro critica Fed, defende tarifas e diz que Powell não entende 'Trumpnomics'

O conselheiro comercial da Casa Branca, Peter Navarro, elevou o tom contra o Federal Reserve (Fed) e voltou a defender a política tarifária dos EUA. Em entrevista à CNBC, Navarro ainda disse estar "feliz com o progresso que tivemos com negociações comerciais", mas afirmou que as conversas mostram "o quão difícil é para os países abrirem mão das vantagens que eles têm sobre nós".

Navarro elogiou o impacto das tarifas sobre a economia. "Receita de tarifas que estão entrando estão ajudando e muito este país. Estou muito satisfeito com a direção que estamos indo", acrescentou sobre o tema.

O alvo principal, no entanto, foi o presidente do Fed, Jerome Powell. "Powell não entende o que é Trumpnomics e não está deixando isso acontecer. Ele não entende estratégia e não tem ideia do que sejam as tarifas", disparou Navarro. Segundo ele, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, os EUA subiram tarifas "e não houve inflação".

Questionado sobre o fato de que as tarifas atuais são mais elevadas do que as daquele período, Navarro não respondeu, mas acrescentou que Powell "tem custado o crescimento do nosso déficit". "Estamos 60 pontos-base mais altos do que deveríamos estar na taxa de juros do país. Teremos 0,25% ou 0,5% de perda do PIB do jeito que as taxas estão agora", estimou. "As taxas de juros deveriam estar mais baixas. Os mercados estão nos dizendo isso. Por que não reduzir as taxas de juros e ver o que acontece?", questionou.

Navarro ainda comparou Powell a um ex-presidente do Fed: "G. Miller e J. Powell são os dois piores presidentes do Fed que tivemos na história."

Navarro também criticou o CEO da Apple, Tim Cook, por manter produção na China. "É inconcebível que Tim Cook não consiga produzir os iPhones da Apple em qualquer lugar deste país", afirmou. "Não consigo resolver os problemas da Apple agora, estou mais preocupado com o que está acontecendo no Fed no momento", completou.