EUA ameaçam Califórnia com ação legal sobre lei esportiva transgênero

(Reuters) - A secretária de Educação dos EUA, Linda McMahon, ameaçou nesta segunda-feira a Califórnia com uma ação legal, depois que o estado se recusou a proibir meninas transgênero de participar de esportes femininos, conforme exigido pelo governo do presidente Donald Trump.

"@CAgovernor, você vai receber notícias de @AGPamBondi", escreveu McMahon, se referindo ao governador da Califórnia, Gavin Newsom, e à procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi.

A declaração de McMahon no X foi a mais recente da guerra cultural em torno da juventude transgênero e acirra a rivalidade pessoal entre Trump e Newsom. Trump priorizou a reversão dos avanços nos direitos transgêneros desde que assumiu o cargo, em 20 de janeiro, enquanto a lei da Califórnia permite que estudantes-atletas participem de esportes alinhados à sua identidade de gênero desde 2013.

O Departamento de Justiça se recusou a comentar e o Departamento de Educação não respondeu imediatamente a um pedido de esclarecimento da Reuters sobre o significado do comentário de McMahon.

O Departamento de Educação do estado da Califórnia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O gabinete de Newsom e a Federação Interescolar da Califórnia, órgão regulador dos esportes do ensino médio, não quiseram comentar.

O Departamento de Educação dos EUA emitiu um comunicado em junho declarando que a Califórnia violava a interpretação do governo Trump da lei educacional que proíbe a discriminação com base no sexo, exigindo que o estado alterasse sua política.

O estado rejeitou a diretriz do governo federal e, em junho, entrou com uma ação pré-executiva contra o Departamento de Justiça dos EUA, antecipando-se a uma ação judicial.

