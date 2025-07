Equipes de busca vasculham zona de inundação no Texas em busca de dezenas de desaparecidos; 78 mortes estão confirmadas

Por Sergio Flores e Evan Garcia

KERRVILLE, Estados Unidos (Reuters) - Equipes de busca percorreram as margens dos rios cheias de lama e sobrevoaram com aeronaves a paisagem devastada pelas enchentes na região central do Texas pelo quarto dia na segunda-feira, procurando dezenas de pessoas ainda desaparecidas em um desastre que já causou pelo menos 78 mortes.

A maior parte do número de mortos das enchentes de sexta-feira se concentrou na cidade de Kerrville, em Hill Country, no Texas, às margens do rio, responsável por 68 mortes, incluindo 28 crianças, de acordo com o xerife do condado de Kerr, Larry Leitha.

O rio Guadalupe, transformado por chuvas torrenciais antes do amanhecer em uma torrente furiosa e mortal em menos de uma hora, passa diretamente por Kerrville.

A perda de vidas no local incluiu um número não especificado de fatalidades no acampamento de verão Camp Mystic, um retiro cristão quase centenário para meninas às margens do Guadalupe, onde as autoridades informaram que duas dúzias de crianças não foram encontradas logo após a inundação na sexta-feira.

No domingo, Leitha disse que as equipes de busca ainda estavam procurando 10 meninas e um conselheiro do acampamento, mas não especificou o destino de outras pessoas inicialmente consideradas desaparecidas.

No final da tarde de domingo, as autoridades estaduais disseram que 10 outras mortes relacionadas às enchentes foram confirmadas em quatro condados vizinhos do centro-sul do Texas, e que 41 outras pessoas ainda estavam listadas como desaparecidas no desastre além do condado de Kerr.

Freeman Martin, diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, previu que o número de mortos aumentaria ainda mais à medida que as águas das enchentes recuassem e a busca ganhasse impulso.

As autoridades também alertaram que a continuidade das chuvas -- mesmo que mais fracas do que o dilúvio de sexta-feira -- poderia desencadear outras inundações repentinas devido à saturação da paisagem.

As autoridades estaduais de gerenciamento de emergências haviam alertado na quinta-feira, antes do feriado de 4 de julho, que partes da região central do Texas enfrentavam a possibilidade de chuvas fortes e inundações repentinas com base nas previsões do Serviço Nacional de Meteorologia.

No entanto, o dobro da chuva prevista acabou caindo sobre dois braços do Guadalupe, logo acima da bifurcação onde eles convergem, fazendo com que toda a água corresse para o único canal do rio, que corta Kerrville, de acordo com o gerente da cidade, Dalton Rice.

Rice e outras autoridades públicas, incluindo o governador Greg Abbott, prometeram que as circunstâncias da inundação e a adequação das previsões meteorológicas e dos sistemas de alerta seriam examinadas assim que a situação imediata estivesse sob controle.

Nesse meio tempo, as operações de busca e resgate continuaram ininterruptamente, com centenas de equipes de emergência no local enfrentando uma infinidade de desafios.

"Está quente, há lama, eles estão movendo escombros, há cobras", disse Martin durante uma coletiva de imprensa no domingo.

(Reportagem de Sergio Flores e Evan Garcia, em Kerrville, Texas; Reportagem adicional de Marco Bello e Sandra Stojanovic, em Comfort, Texas; Rich McKay, em Atlanta; Alexandra Alper, Tim Reid e Deborah Gembara, em Washington; Nathan Howard, em Morristown, Nova Jersey; Ryan Jones e Bhargav Acharya, em Toronto; Brendan O'Brien, em Chicago; Nathan Layne, em Nova York, e Steve Gorman, em Los Angeles)