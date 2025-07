Enchentes matam dezenas no Texas; equipes de resgate buscam sobreviventes e esperam mais chuva

As chuvas no Texas, no sul dos Estados Unidos, já deixaram pelo menos 80 mortos, segundo as autoridades locais. As equipes de resgate agora buscam dez crianças desaparecidas que participavam de um acampamento cristão de verão para meninas, às margens do rio Guadalupe, que contava com 750 participantes no total.

"É uma catástrofe como não se via há 100 anos, e é simplesmente atroz o que está acontecendo", disse Donald Trump a jornalistas em Nova Jersey, antes de embarcar em seu avião de volta para Washington. Ele deve visitar o local nesta sexta-feira (11).

Helicópteros e drones estão sendo utilizados nas buscas, e a Guarda Nacional do Texas, assim como a Guarda Costeira dos Estados Unidos, enviaram reforços.

O presidente americano também negou qualquer ligação entre os cortes orçamentários nos serviços meteorológicos nacionais e o número de vítimas. "Não acredito nisso", comentou, ao responder uma pergunta sobre a necessidade de recontratar uma parte do pessoal demitido pelos cortes.

Durante o fim de semana, moradores se queixaram de não terem sido alertados com antecedência suficiente sobre os riscos das enchentes, que já causaram dezenas de mortes.

Chuva repentina

As enchentes repentinas foram provocadas por chuvas torrenciais no centro do estado, no início da manhã do feriado nacional americano.

As chuvas fizeram o nível do rio Guadalupe subir oito metros em apenas 45 minutos. Segundo as autoridades locais, caíram quase 300 milímetros de chuva por hora, o equivalente a um terço da média anual de precipitação.

O condado de Kerr, o mais afetado, já contabiliza 68 mortos, entre eles 40 adultos e 28 crianças, segundo o xerife Larry Lethia, que divulgou o balanço durante uma coletiva de imprensa.

Além das mortes registradas nesse condado, outras dez foram registradas em cidades vizinhas, anunciou o governador do Texas, Greg Abbott.

"Em todo o estado, nas áreas afetadas pelas enchentes, identificamos 41 pessoas desaparecidas", declarou. Ele acrescentou que o número provavelmente é maior, já que muitos turistas estavam acampando na região durante o feriado prolongado.

"Provavelmente o número de mortos vai aumentar entre hoje e amanhã", alertou o diretor de Segurança Pública do Texas, coronel Freeman Martin.

Voluntários participam das buscas

Em Hunt, localidade onde fica o acampamento de verão, 50 voluntários vindos de várias cidades do Texas participaram das buscas.

Adam Durda, de 45 anos, percorreu três horas de estrada com sua esposa, Amber, para tentar encontrar quatro jovens que estavam hospedados em uma casa "levada pelas águas", a pedido da família de uma delas, contou.

Outro voluntário, Justin Morales, de 36 anos, relatou ter encontrado, com seus companheiros, os corpos de três meninas, uma delas participante do acampamento de verão. "Estamos felizes por poder ajudar as famílias a fazerem seu luto", disse ele.

Donald Trump, que enviou ao local no sábado sua secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, assinou uma declaração de desastre para fornecer ao Texas recursos do governo federal.

Mudanças climáticas

O papa americano Leão XIV expressou neste domingo (6) suas "sinceras condolências a todas as famílias que perderam entes queridos, especialmente suas filhas que estavam em um acampamento de verão durante a tragédia", em uma declaração em inglês ao final da oração do Ângelus.

Os serviços meteorológicos mantinham neste domingo o alerta de inundações até as 19h, pelo horário local.

As enchentes repentinas, provocadas por chuvas intensas que o solo ressecado não consegue absorver, não são raras. Mas, segundo a comunidade científica, as mudanças climáticas causadas pela atividade humana tornaram mais frequentes e intensos os fenômenos meteorológicos, como enchentes, secas e ondas de calor.

(Com AFP)