Empresa perde cápsula com 166 urnas funerárias no espaço - Módulo de companhia que promete "funerais no espaço" a partir de R$ 20 mil deveria ter retornado à Terra com cinzas, mas foi perdido durante reentrada na atmosfera.A startup com sede na Baviera, The Exploration Company (TEC), informou que está investigando a perda de uma cápsula espacial que transportava cinzas de 166 pessoas de volta para suas famílias.

O módulo chamado "Nyx Mission Possible" deveria ter devolvido as urnas funerárias à Terra, e às famílias enlutadas, após orbitar o planeta duas vezes no final de junho. No entanto, a comunicação com o dispositivo foi perdida durante a reentrada planejada na atmosfera.

Além dos restos mortais humanos, a cápsula Nyx também transportava material vegetal e sementes de cannabis, como parte de um projeto científico que estudava os efeitos da microgravidade para avaliar como a planta poderia se comportar no ambiente de Marte.

O que é o serviço de voos memoriais espaciais?

A TEC realiza a operação para a Celestis, uma companhia americana especializada em voos memoriais espaciais. No serviço promovido pela empresa, familiares enviam cinzas cremadas e amostras de DNA de pessoas ou animais de estimação ao espaço como forma de homenagem póstuma.

Após orbitar a Terra, os módulos retornam e um vídeo com os marcos da missão é fornecido para comemorar "o dia em que seu ente querido tocou o céu", diz a Celestis.

Em 2024, a empresa já havia enviado ao espaço os restos mortais de pessoas ligadas à franquia de ficção científica Star Trek, incluindo o criador da série, Gene Roddenberry.

Quanto custa o serviço?

Os preços para lançar um grama de cinzas ao espaço variam de 3.495 dólares (R$ 19 mil) a 49.995 dólares (R$ 274 mil). No serviço mais barato, a cápsula fica poucos instantes em um ambiente de zero gravidade antes de retornar à Terra. Já as opções mais sofisticadas incluem o envio da cásula para dar voltas ao redor do planeta, orbitar a Lua ou até seguir além dela, na categoria chamada de "Deep Space".

Na alternativa mais cara, a empresa promete enviar um módulo funerário capaz de pousar na Lua e retornar à Terra. "Todas as missões são conduzidas em estrita conformidade com as leis nacionais e internacionais, são fáceis de organizar e oferecem uma garantia de desempenho", diz o site.

O que a empresa diz sobre a cápsula desaparecida?

Em uma declaração publicada no LinkedIn, a TEC afirmou que havia restabelecido o contato com a cápsula durante a reentrada no planeta, após um blecaute padrão causado pelo calor, mas perdeu o contato novamente em seguida:

"A partir de uma altitude orbital de 550 quilômetros, a cápsula reentrou com sucesso de forma controlada, com a comunicação restabelecida após o aquecimento máximo. No entanto, as comunicações foram perdidas a 26 quilômetros de altitude, pouco antes da fase que precede a abertura dos paraquedas."

"Para compreender melhor o ocorrido, estabelecemos uma equipe de investigação independente. As conclusões serão compartilhadas com nossos clientes, investidores e equipes internas."

Em um comunicado anterior, a TEC pediu desculpas "a todos os nossos clientes que confiaram a nós suas cargas”.

O que mais se sabe sobre o voo?

Charles Chafer, cofundador e CEO da Celestis, que contratou a TEC, afirmou que foi a primeira vez que um retorno desse tipo foi realizado.

"Como resultado deste evento inesperado, acreditamos que não será possível recuperar ou devolver as cápsulas de voo. Compartilhamos da decepção das famílias e oferecemos nossa mais sincera gratidão pela confiança", afirmou.

"Esperamos que as famílias encontrem algum conforto ao saber que seus entes queridos fizeram parte de uma jornada histórica. Lançados ao espaço, orbitaram a Terra, e agora descansam na vastidão do Pacífico, semelhante a um tradicional e honroso espalhamento no mar", disse.

