Empresa de chefe de ONG recebeu R$ 1 milhão em projeto ambiental no Rio

Do UOL, no Rio

Uma empresa que pertencia ao presidente da ONG Instituto Realizando o Futuro, Felipe Dias do Nascimento, recebeu mais de R$ 1 milhão para a prestação de serviços no projeto de educação ambiental Ambiente Jovem, tocado pela ONG Con-tato, com verba do governo do estado do Rio.

Os pagamentos indicam que as entidades vêm repetindo em outros entes uma estratégia já usada com recursos de emendas parlamentares, revelada em reportagem do UOL: a contratação de empresas em nome de dirigentes ou parentes de dirigentes das próprias ONGs suspeitas de desvios de recursos.

O primeiro repasse para a AF Assessoria e Soluções, de Nascimento, foi de R$ 600 mil em setembro de 2022. Em março de 2023, foram mais R$ 435 mil.

O serviço para o qual a empresa foi contratada foi o de "infraestrutura logística de material e operacional para a execução de plano de intervenção e oficinas" do Ambiente Jovem.

Para cada núcleo de educação ambiental, a firma ganhou R$ 15 mil.

Nos relatórios da ONG Con-tato, os planos de intervenção são descritos como atividades simples, sem necessidade de grande aparato, como confecção de brinquedos com material reciclável, plantio de mudas e hortas comunitárias e conscientização dos moradores.

O UOL conversou com um ex-aluno que contou nunca ter ouvido falar da AF Assessoria e que as ações que o seu núcleo realizava eram basicamente feitas com materiais que os próprios estudantes conseguiam.

Em maio de 2023, a firma recebeu mais um pagamento de R$ 375 mil pelo mesmo serviço. Nessa época, Nascimento já havia passado a empresa para o nome da contadora Bruna de Almeida Lima.

Em nota, a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, responsável pelo Ambiente Jovem, afirmou que "a contratação do serviço de "apoio a oficinas e planos de intervenção" não se destina ao suporte direto aos alunos, mas sim à execução de atividades práticas, como a instalação de ecobarreiras, implantação de hortas comunitárias, produção de sabão ecológico, entre outras ações, incluindo a aquisição de insumos necessários para essas iniciativas".

A pasta não comentou o fato de a empresa contratada pela Con-tato pertencer ao presidente de uma outra ONG.

A reportagem enviou questionamentos a Nascimento por email e a Bruna por WhatsApp, mas não houve resposta.

Num processo judicial público localizado pelo UOL, não consta na declaração de imposto de renda de Bruna nenhuma referência à participação societária na empresa ou a eventuais lucros.

A reportagem também apurou que a AF Assessoria não tinha nenhum funcionário oficialmente contratado para auxiliar nas atividades da empresa.

O UOL já havia mostrado que a firma recebeu R$ 71 mil de recursos de emendas parlamentares das ONGs Con-tato e ICA (Instituto Carioca de Atividades) enquanto Nascimento era o dono da empresa.

Esposa de presidente de ONG

O UOL localizou ainda nas prestações de contas do Ambiente Jovem 13 pagamentos de R$ 18 mil (R$ 234 mil ao todo) para a RCM, firma de Rosimery da Costa Mota, esposa de Nicodemos Mota, presidente do ICA, por serviços de contabilidade.

A ArtPlural, empresa que recebeu R$ 250 mil, em outubro de 2022, por uma cerimônia de formatura que não foi realizada, pertencia à época a Ingrid Costa de Souza, enteada de Nicodemos Mota.

Antes do pagamento pela formatura, a firma já havia recebido outros três pagamentos, num total de R$ 330 mil, em março de 2022, para a produção do evento de lançamento do Ambiente Jovem, na Marina da Glória, que contou com a presença do então vice-governador do Rio e chefe da pasta de Ambiente, Thiago Pampolha, padrinho do projeto

Para essa cerimônia, os kits lanche distribuídos no evento foram orçados a R$ 27,50 cada um. O UOL apurou com um ex-aluno que o kit era formado por pão com queijo, um biscoito salgado, um bolinho e um copo de guaraná natural. Também havia uma mesa de frutas no evento.

Em preço atual de mercado, o valor médio é de R$ 15. As notas fiscais não discriminam quantos lanches foram servidos.



A Secretaria de Ambiente disse que "a alimentação disponibilizada incluiu lanches durante o trajeto em ônibus e uma mesa com frutas na Marina da Glória, acessível a todos os participantes".

Atualmente, tanto a ArtPlural quanto a RCM pertencem a Daniel da Silva Alves, com quem a reportagem não conseguiu contato.

O UOL procurou Nicodemos e Rosimery por email, mas não houve retorno. Ingrid Costa de Souza não foi localizada.