Documento do Fed diz que risco de taxas de juros próximas de zero ainda está em jogo

Por Michael S. Derby

(Reuters) - A perspectiva de o Federal Reserve estabelecer novamente sua meta de taxa de juros de curto prazo em níveis próximos de zero em algum momento nos próximos anos continua real, apesar dos atuais níveis relativamente altos, afirmou um novo artigo publicado em conjunto pelo Fed de Nova York e pelo Fed de São Francisco.

O risco de médio a longo prazo de que a meta de juros do banco central retorne a níveis superbaixos "está atualmente no limite inferior da faixa observada nos últimos quinze anos", afirmou um artigo que teve como coautor o presidente do Fed de Nova York, John Williams. O artigo foi publicado nesta segunda-feira.

Mas os pesquisadores acrescentaram que a chance de um retorno a taxas próximas de zero "permanece significativa no médio a longo prazo... devido à recente elevada incerteza".

Uma meta de taxa básica de juros próxima de zero está associada a períodos econômicos difíceis e suas consequências. O Fed fixou sua meta de taxa de juros de curto prazo nesses níveis de 2008 -- no início da crise financeira -- até o final de 2015. Depois, a taxa se viu novamente perto de zero em março de 2020, devido à pandemia de Covid-19, antes de subir agressivamente a partir da primavera de 2022, para combater os piores índices de inflação em décadas.

Um patamar próximo de zero para a meta de taxa de juros que o Fed utiliza para cumprir seus mandatos de inflação e emprego cria desafios substanciais para os banqueiros centrais. Para fornecer estímulos além do que uma meta superbaixa pode proporcionar, as autoridades tiveram que recorrer a programas controversos de compra de títulos, com o objetivo de reduzir as taxas de juros de longo prazo, o que, por sua vez, aumentou significativamente o tamanho do balanço do Fed.

O Fed também teve que recorrer a estratégias de comunicação que, segundo as autoridades, reforçariam o poder estimulante das taxas de juros baixas.

Os episódios recentes de taxas próximas de zero ocorreram durante pressões inflacionárias em declínio.

A experiência dos últimos anos inaugurou um novo cenário para o banco central. Os altos níveis de inflação impulsionados pela pandemia diminuíram consideravelmente. Mas o Fed, com a meta atual entre 4,25% e 4,5%, ainda está em um nível relativamente alto em relação à experiência dos últimos anos. O Fed também enfrenta considerável incerteza quanto às perspectivas devido à política comercial.

Em junho, as autoridades do Fed esperavam reduzir a meta para 3,4% até 2027 e iniciar essa trajetória ainda este ano. O banco central também está sendo pressionado pelo presidente Donald Trump, que defende flexibilizações agressivas dos juros.

Enquanto isso, as autoridades revisaram para cima a previsão da taxa de juros, que é neutra em relação ao desempenho da economia. Agora em 3%, essa projeção, bem como as previsões de junho, sugere que o Fed pode ter mais margem para cortar os juros sem chegar a zero em relação aos últimos anos.

(Reportagem de Michael S. Derby)