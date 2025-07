Di María retorna ao futebol argentino: "Voltar para casa é especial"

O atacante Ángel Di María, um dos destaques da seleção argentina que conquistou o tricampeonato mundial na Copa do Catar em 2022, retornou nesta segunda-feira (7) ao Rosario Central, clube onde iniciou a carreira, após 18 temporadas na Europa.

'El Fideo', de 37 anos, foi apresentado em entrevista coletiva realizada em um hotel no centro de Rosário, 300 km a noroeste de Buenos Aires, em seu retorno ao time pelo qual jogou entre 2005 e 2007.

Do clube conhecido como 'El Canalla', ele cruzou o Atlântico para iniciar uma trajetória de sucesso com Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus, times pelos quais conquistou 29 títulos. Emocionado e com lágrimas nos olhos, o astro declarou: "Isso é muito bonito, algo com que sonhei por muito tempo. Eu queria antes, mas não foi possível, mas hoje estou aqui, feliz, com minha família. Era isso que eu queria, estar de volta a El Gigante [estádio do Central]".

"Tenho orgulho de tudo o que fiz, mas disto mais do que tudo. Voltar para casa depois de tanto tempo, tantos anos, é algo muito especial, poder voltar a viver em Rosário e vestir a camisa do Central. E o fato de as pessoas estarem felizes é tudo", afirmou.

Centenas de torcedores do 'Canalla' foram ao hotel para dar as boas-vindas a Di María, uma prévia do que se espera no próximo sábado, quando o time 'auriazul' recebe o Godoy Cruz pela primeira rodada do torneio Clausura argentino.

- "É algo com que sonhava" -

"Estou feliz por estar aqui, que minhas filhas possam vivenciar isso, que minha esposa possa me ver jogar aqui, é um sonho realizado", disse o atacante, que vestirá a camisa 11.

"Isso é muito mais do que eu esperava. Treinar aqui novamente, fazer parte do Central, é algo com que eu sonhava, mas hoje olhei ao redor e não conseguia acreditar que estava lá, como se fosse a primeira vez. Tive aquela sensação e aquela descarga de adrenalina (...) Espero que tudo continue assim", acrescentou.

Como várias lendas do futebol sul-americano nos últimos anos, Di María retorna ao time do coração no final da carreira.

Seu retorno, no entanto, ficou em dúvida depois que sua família recebeu ameaças no ano passado em Rosário, uma cidade assolada pela violência, especialmente o tráfico de drogas.

"Voltar sempre esteve na minha cabeça, desde o dia em que saí (...) Vou me aposentar aqui, mas agora estou na minha melhor forma. A Copa do Mundo de Clubes deixou claro que estou muito bem", disse ele.

Apesar do Benfica, antigo time de Di María, ter sido eliminado nas oitavas de final, 'El Fideo' é um dos artilheiros do Mundial que termina no domingo, com quatro gols.

- "É um futebol mais duro" -

Di María, que se aposentou da 'Albiceleste' após vencer a Copa América de 2024, disse que a "única" coisa que falta em sua carreira é "ser campeão" pelo Central.

Ele contou que conversou com o também rosarino Lionel Messi sobre seu retorno ao país natal: "Ele me disse que estava feliz por eu estar realizando meu sonho".

'El Fideo' se colocou à disposição do técnico do Rosario Central, Ariel Holán, e garantiu que sabe o que o espera no campeonato local, onde as rivalidades muitas vezes ofuscam a idolatria conquistada pelos jogadores da seleção argentina.

"Sei que é um jogo mais duro, com mais choques, mas vai depender de mim se consigo mostrar minhas armas e estar no meu melhor para ajudar o time", disse ele.

"E depois, como cada torcedor me recebe, se me xingam ou se me aplaude, isso é futebol. É difícil para torcedores do outro lado torcerem por alguém com uma camisa diferente. O que tiver que ser vai ser".

