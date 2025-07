Delta Energia entra em distribuição de combustíveis com base em Mato Grosso

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Delta Energia, que atua em segmentos que vão da comercialização e geração de eletricidade a biocombustíveis, anunciou nesta segunda-feira a entrada em distribuição de combustíveis, após a obtenção de licença de operação de unidade em Mato Grosso.

Com a nova empresa, denominada Thero Distribuidora, o grupo vai diversificar seu portfólio de negócios na cadeia de energia ao disponibilizar ao mercado diesel S-10 e S-500, gasolina e etanol hidratado.

A unidade de negócios atenderá consumidores finais dos ramos Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR), distribuidoras e redes de postos independentes, conhecidos como bandeira branca, de acordo com comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Com previsão de início das atividades no segundo semestre de 2025, o empreendimento da distribuidora dispõe de seis tanques, com capacidade estática de armazenamento de 4 milhões de litros de combustíveis.

A infraestrutura operacional permitirá uma movimentação de 20 a 25 milhões de litros de produtos por mês.

Em combustíveis, a empresa atua atualmente na produção de biodiesel, com instalações em Cuiabá (MT) e Rio Brilhante (MS), e infraestrutura logística e de armazenagem de combustíveis em Ribeirão Preto (SP).

"Nossa atuação em mais um elo da cadeia de energia -- agora em distribuição de combustíveis -- é algo complementar e traz posicionamento e vantagem competitiva para o Grupo Delta Energia", disse o head da Thero Distribuidora, Humberto Bandeira.

Segundo ele, o Estado do Mato Grosso, maior produtor agrícola do Brasil, é uma região onde a empresa quer fortalecer sua presença.

(Por Roberto Samora)