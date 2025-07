Justiça do Rio mantém prisão e Danúbia chora em vídeo: 'Não cometi crime'

Danúbia de Souza Rangel, 41, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, presa pela Polícia Civil no sábado (5), logo depois de dar à luz uma menina em uma maternidade no Rio, publicou hoje um vídeo chorando e afirmou que não cometeu crime nenhum.

Justiça do Rio de Janeiro manteve prisão de Danúbia em audiência de custódia realizada hoje. Defesa havia entrado com um pedido de habeas corpus para que ela cumprisse pena em prisão domiciliar. A mulher está sob custódia na maternidade em que realizou o parto, na Barra, zona oeste do Rio.

Ela será encaminhada com o bebê para a Unidade Materno Infantil no Complexo Penitenciário de Gericinó. O UOL entrou em contato com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para obter mais detalhes da decisão judicial, mas o caso está em segredo de justiça.

Mandando de prisão contra ex-mulher do traficante Nem é decorrente de uma condenação de 2016 por lavagem de dinheiro. No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, Danúbia, que hoje trabalha como influenciadora digital, declarou que nunca lavou dinheiro para o tráfico de drogas e pediu ajuda para não ser detida. "Estou pedindo para vocês me ajudarem como mãe, mãe de um recém-nascido que está precisando de carinho e amor. É o justo! Tem pessoas que cometem crime muito piores e não é igual comigo, só peço que me ajudem de coração, só quero ficar em casa com minha família", afirmou.

Danúbia contou que já sabia do mandado de prisão há 20 dias, mas decidiu não se entregar. Segundo ela, a gravidez era de risco. "Eu não me entreguei porque minha filha estava na posição pélvica, todo mundo sabe que é uma posição que a mãe e a criança correm risco. Eu optei pela minha vida e pela minha filha. Eu não cometi crime nenhum", disse.

Ela falou do risco de voltar para a cadeia com a filha, que segundo ela, nasceu com uma síndrome. Danúbia, no entanto, não detalhou o estado de saúde do bebê. "Eu ganhei neném tem dois dias, eu não estou tendo paz, vou ter que voltar para a cadeia com a minha filha, é uma filha especial que Deus me deu, ela tem síndrome, na gravidez em nenhum momento acusou nada, isso está pesando muito. Mas graças a Deus ela está bem aqui comigo, e eu vou ter que voltar para a cadeia precisando fazer um monte de exame nela", lamentou.

Defesa considera "absurdo" mulher ser presa com bebê recém-nascido. O advogado Thiago Lemos, que representa Danúbia, afirmou ao UOL que ela deve ter alta da maternidade hoje, e dependendo da decisão da Justiça do Rio de Janeiro, pode ser encaminhada ao presídio ou responder ao crime em prisão domiciliar.

"Agora com o trânsito em julgado foi cumprido o mandado de prisão, mas ela está bem tranquila e aguardando decisão do habeas corpus que foi impetrado pela defesa. É um absurdo ela ser levada ao cárcere com um bebê recém-nascido", afirmou o advogado.

Advogado já havia entrado com um HC há duas semanas. Segundo Lemos, o primeiro pedido foi negado pela Justiça. A prisão foi feita por agentes da 72ª DP (Delegacia de Polícia), de Mutuá. Em nota, a corporação disse que os policiais localizaram Danúbia, 41, "enquanto estava internada em uma unidade hospitalar, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio".

Esse processo de 2016 estava parado e não tinha nada para acontecer nele. Eu estava seguindo a minha vida, todo mundo acompanha hoje em dia como é a minha vida, não sou de postar muita coisa, mas todo mundo sabe que estou seguindo um caminho diferente do que seguia no passado, só estou desabafando com vocês.

Ela ficou presa por oito anos

Desde quando foi solta, Danúbia investiu na carreira de influencer digital. Se casou novamente, realizou diversos tratamentos estéticos, como odontológicos e de harmonização facial. Nas redes sociais, compartilhava sua rotina diária.

Danúbia ficou presa por pouco mais de oito anos na zona norte do Rio. Ela estava detida no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, quando foi solta, em janeiro de 2024 após cumprir a pena. A ex-esposa de Nem da Rocinha foi condenada pelos crimes de corrupção ativa e associação ao tráfico de drogas.

Danúbia foi acusada de ter assumido o tráfico de drogas da Rocinha. Ele teria comandado o crime na favela da zona sul do Rio após a prisão do então marido, o traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, preso desde 2011.

Ela nega os crimes. Um mês após deixar a prisão, Danúbia afirmou, em entrevista ao Domingo Espetacular, da TV Record, que não cometeu os crimes pelos quais foi condenada e cumpriu pena. "Inventaram que eu trazia recados de presídio federal [onde Nem está preso] para a Rocinha", disse. Segundo a investigação da polícia, ela era responsável por transmitir as ordens de Nem aos traficantes da Rocinha. Além disso, também foi acusada de pagar propina a policiais militares para ter informações sobre ações na favela.

"Nunca tive envolvimento com o tráfico, nunca peguei em uma arma, nunca trouxe recado do presídio federal para a comunidade da Rocinha. Me associaram ao tráfico só porque eu era mulher dele na época", acrescentou ao negar ter cometido os crimes. Ela se separou de Nem em 2017. Eles têm uma filha de 15 anos.

Recomeço e consciência tranquila. A mulher que já foi conhecida como a "Xerifa" da Rocinha, apelido que, segundo ela ganhou da imprensa, afirmou que sua consciência está tranquila e não tem o mesmo pensamento de dez anos atrás. "Estou recomeçando tudo do zero", declarou. "Aprendi a valorizar mais a vida, as pessoas, entender que nem tudo na vida se resume a dinheiro", complementou.