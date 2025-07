Cury registra vendas líquidas de R$2,3 bi no 2º tri, alta de 29% em base anual

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas líquidas da Cury somaram R$2,3 bilhões no segundo trimestre, um crescimento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados operacionais preliminares divulgados nesta segunda-feira pela construtora.

Os lançamentos da companhia no período totalizaram um valor geral de vendas (VGV) de R$2,2 bilhões, aumento de 28% em relação ao segundo trimestre de 2024. Foram nove empreendimentos lançados, seis em São Paulo e três no Rio de Janeiro.

A Cury, uma joint venture entre Cyrela e Cury Empreendimentos, destacou em apresentação que 92,8% das vendas do segundo trimestre ocorreram dentro do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), considerando o novo teto de até R$500 mil.

"Isso ajuda bastante a gente", disse o diretor de Relações com Investidores da construtora, Ronaldo Cury, ressaltando que antes da nova faixa do MCMV, cerca de 30% dos empreendimentos da empresa não se enquadravam no programa habitacional do governo.

"Inclusive, a gente tinha um plano original para o ano (de lançamentos), e a gente deve aumentar um pouco esse plano", afirmou o executivo à Reuters, sem dar mais detalhes.

A geração de caixa da companhia no período foi de R$103,3 milhões, declínio de 32% em relação à geração apurada no segundo trimestre do ano passado, com impacto de mudança no cronograma de repasses pela Caixa Econômica Federal, que resultou em um saldo a receber no montante de R$210,2 milhões.

"Não fosse a mudança de regra da Caixa Econômica Federal... esses valores já teriam sido computados como geração de caixa."

A venda sobre oferta (VSO) líquida da construtora caiu de 50,5% no segundo trimestre de 2024 para 47,5% na mesma etapa deste ano, reflexo do maior volume de lançamentos no período, segundo o diretor de RI. O preço médio de vendas no período foi de R$309,7 mil, alta de 2,7% frente a um ano antes.