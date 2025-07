Consórcio da Azevedo & Travassos firma contrato de R$384,4 mi com Sabesp

(Reuters) - A Azevedo & Travassos informou nesta segunda-feira que consórcio formado por uma subsidiária assinou contrato de serviços de engenharia com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) com valor total de R$384,4 milhões.

Em um comunicado ao mercado, a empresa anunciou que um consórcio formado pela subsidiária Azevedo & Travassos Infraestrutura irá realizar serviços comuns de engenharia relacionados ao crescimento vegetativo e à manutenção das redes de água e esgoto, incluindo a reposição de pavimentos.

O contrato tem como prazo 780 dias, e será realizado pelo consórcio formado na proporção de 31% da Azevedo & Travassos Infraestrutura Ltda., 30% da Infracon Engenharia e Comércio Ltda., 30% da Hydrosistem Engenharia Ltda. e 9% da Eng. Saneamento e Construções Ltda.

(Por Michael Susin, em Barcelona)