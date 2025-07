Confiança dos investidores da zona do euro atinge máxima de três anos em meio a recuperação econômica

BERLIM (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro melhorou mais do que o esperado em julho, atingindo seu nível mais alto em mais de três anos, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira, com a ampliação da recuperação econômica do bloco.

O índice Sentix para a zona do euro subiu de 0,2 em junho para 4,5, superando a previsão de 1,1 dos analistas consultados pela Reuters e marcando seu terceiro aumento mensal consecutivo.

O subíndice da situação atual melhorou notavelmente, mas permaneceu em território negativo, aumentando 5,8 pontos, para -7,3, enquanto que as expectativas subiram 2,8 pontos, para 17,0, marcando também um terceiro aumento consecutivo.

A pesquisa com investidores, realizada entre 4 e 6 de julho, mostrou que a Alemanha, a maior economia da Europa, teve uma melhora contínua, com seu índice geral atingindo -0,4, o valor mais alto desde fevereiro de 2022, já que a avaliação da situação atual aumentou pelo quinto mês consecutivo.

A pesquisa indicou que o espaço do Banco Central Europeu para novos cortes nas taxas de juros pode diminuir à medida que a recuperação econômica se fortalece, embora as pressões inflacionárias permaneçam contidas por enquanto.

(Por Friederike Heine)