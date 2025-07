Tragédia no Texas: como era o acampamento cristão onde 27 morreram

Vinte e sete meninas e monitoras morreram após uma enchente atingir o acampamento cristão Camp Mystic, no Texas, nos Estados Unidos. O local fica às margens do rio Guadalupe, que transbordou após subir oito metros em apenas 45 minutos. Ursos de pelúcia, cobertores, colchões e outros pertences das crianças e adolescentes ficaram cobertos de lama.

Acampamento tem quase 100 anos

Fundado em 1926, o Camp Mystic fica em uma região montanhosa do condado de Kerrville. O local funciona como uma colônia de férias particular, baseada em valores cristãos e exclusiva para meninas entre sete e 17 anos.

Em 1939, uma família, cuja filha frequentava o acampamento, comprou o espaço. À época, eles deram início "a muitas das tradições que ainda são seguidas pelos campistas".

Entre 1943 e 1945, o local deixou de ser um acampamento. Arrendado pelo governo federal americano, o complexo passou a ser usado como um campo de reabilitação e recuperação para veteranos da Força Aérea do Exército da Segunda Guerra.

Os atuais proprietários e diretores estão no acampamento desde 1974. Eles são a terceira geração a administrar o Camp Mystic.

Acampamento Mystic, local onde meninas desapareceram após enchente no Texas Imagem: Ronaldo Schemidt/AFP 5.jul.2025

Ao longo do verão, as participantes têm acesso a mais de 30 atividades. Entre elas, estão oficinas de cerâmica, tiro com arco, basquete, aulas de arte, coral, culinária, canoagem e caiaque.

São realizadas, também, cerimônias religiosas. Aos sábados, há missas para as participantes católicas. Aos domingos, são oferecidos cultos às evangélicas. Ao longo da semana, as participantes e as monitoras conduzem cultos devocionais, realizados diariamente após o café da manhã.

Meninas participam de cerimônia nas instalações do Camp Mystic Imagem: Divulgação/Camp Mystic

Monitoras são remuneradas pelo trabalho no acampamento. Segundo o portal do Camp Mystic, o valor pago depende do ano em que a monitora está na faculdade. Experiências anteriores no Mystic também podem elevar o salário recebido. Entre as posições oferecidas pelo acampamento, estão: enfermeira, assistente de enfermagem, babá, cuidador de cavalos e contador.

Camp Mystic confirmou mortes

Uma das participantes do acampamento narrou que o local ficou "completamente destruído". Elinor Lester, 13, contou que as meninas mais velhas ficavam instaladas em uma área elevada, conhecida como Senior Hill. As cabanas das crianças mais novas ficavam na margem do rio Guadalupe e foram as primeiras a serem destruídas pela inundação.

Segundo Elinor, o complexo ficou sem água potável, eletricidade e internet. Cerca de 750 garotas estavam no local na semana passada, conforme Dan Patrick, vice-governador do Texas.

Em comunicado divulgado hoje em seu portal oficial, o acampamento comentou o episódio. "O Camp Mystic lamenta a perda de 27 campistas e monitores após a inundação catastrófica no rio Guadalupe", diz o texto. "Nossos corações estão partidos, assim como nossas famílias que estão sofrendo esta tragédia inimaginável. Estamos orando por elas constantemente".

Pais buscaram notícias dos filhos nas redes sociais. Familiares compartilharam mensagens e imagens das crianças em perfis e grupos online, na tentativa de encontrar informações. Parentes das primeiras vítimas a serem encontradas também usaram as redes sociais para publicar atualizações.

Segundo a administração do acampamento, os responsáveis estão em contato com as autoridades locais e estaduais. Para ampliar ainda mais os recursos necessários nas buscas por desaparecidos no estado, o presidente Donald Trump assinou ontem uma declaração de desastre ao condado de Kerr. "Somos profundamente gratos pela demonstração de apoio da comunidade, socorristas e autoridades em todos os níveis", escreveu o Camp Mystic.

Cabana do acampamento após ser invadida por lama Imagem: 05.jul.25 - Sergio Flores/Reuters

*Com informações da RFI