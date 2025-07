Como desentupir nariz entupido: 9 dicas para aliviar coriza

O nariz fica entupido e com coriza quando os vasos sanguíneos da área estão inflamados ou quando há excesso de produção de muco. No entanto, existem algumas maneiras de desentupir o nariz.

A sensação é causada por gripes, sinusites, resfriados ou alergias respiratórias e tende a desaparecer sozinha, mas, enquanto não acontece, pode causar desconforto pela dificuldade de respirar, além de dores de cabeça pela presença da coriza.

Em casos mais graves, são indicados descongestionantes nasais, além de antialérgicos e corticoides. No entanto, esses medicamentos devem ser direcionados à causa do problema, não usados aleatoriamente.

Por exemplo, alguns remédios tópicos desentopem o nariz com duas gotas, mas o uso requer atenção, pois eles podem causar efeito rebote, provocando piora da obstrução e rinite medicamentosa.

Outras possibilidades são mais indicadas e algumas, apesar de não haver comprovação científica, podem ser testadas com o nariz entupido, já que utilizam elementos naturais e não possuem contraindicação. Listamos algumas opções para desentupir o nariz:

Soro fisiológico Deitar-se em encosto elevado Umidificação com inalação ou vapor do banho Banho de mar Inalar vapor de eucalipto Umidificar o ambiente Beber água e chá Tomar banho quente Fazer compressas

Saiba mais abaixo sobre cada uma das dicas e o que evitar.

Como desentupir nariz: 9 dicas para aliviar coriza

1) Lavagem com soro fisiológico

Normalmente, é indicada ao menos duas vezes ao dia para evitar as principais causas de obstrução, como gripes, resfriados e rinites. Mas, se o nariz já estiver entupido, a sugestão é aumentar a lavagem para quatro a seis vezes ao dia. Para fazer, use uma seringa para inserir o líquido em uma das narinas, deixando-o sair pela outra.

2) Deitar-se com encosto elevado

Quando o nariz ficar entupido durante a noite, na hora de se deitar, essa é a posição indicada. Ou seja, é possível usar mais travesseiros ou uma almofada que faça com que o corpo não fique totalmente na horizontal. Esse é o chamado "decúbito elevado" que, segundo os especialistas, alivia bastante

3) Umidificação com inalação ou vapor do banho

Ambas contribuem se houver secreção na via respiratória. Assim, ao deslocar a secreção, o nariz desentope. Porém, quando as duas narinas estão entupidas, é mais complicado associar a técnica a uma melhora, pois, nesse caso, a respiração ocorre pela boca. Mesmo assim, como não há qualquer contraindicação em fazê-la e os relatos de alívio do desconforto existem, tudo bem fazê-la.

4) Banho de mar

A associação é a seguinte: o uso de soro mais concentrado para lavagem nasal entre 2% e 3% tem ação descongestionante e ajuda a desentupir o nariz. Essas concentrações são mais próximas da água salgada. Assim, um banho de mar pode melhorar o nariz tapado.

5) Inalar vapor de eucalipto

O vapor consegue fluidificar as secreções e o eucalipto tem ação descongestionante, ajudando a desentupir o nariz. Assim, juntos, eles podem ser uma boa saída. Para fazer, é possível usar três gotas do óleo essencial de eucalipto em uma tigela com 500 ml de água fervente e inalar o vapor durante cerca de cinco minutos. Coloque uma toalha de banho sobre a cabeça, para o vapor ficar aprisionado.

6) Umidificar o ambiente

Os umidificadores são indicados em períodos de estiagem, mas, no geral, ajudam a deixar os tecidos das vias respiratórias mais hidratados e menos irritados. Isso alivia o desconforto e contribui para que as secreções sejam eliminadas mais facilmente.

7) Beber bastante água e chás com propriedades descongestionantes

Os líquidos mantêm as secreções mais fluidas para serem eliminadas facilmente, por isso é indicado consumir de dois a três litros de água. Alguns chás, como de eucalipto, abacaxi, sabugueiro, mel com limão e outros também podem ser adicionados ao dia a dia. Quentinhos, além de aliviarem os sintomas, promovem a sensação de conforto.

8) Tomar banho quente

Além de revigorar a energia do "corpo de gripe", o vapor durante o banho contribui para deixar o muco nasal mais fluido, eliminando-o com menos dificuldade.

9) Compressas mornas sobre o rosto

Elas podem ser feitas apenas com água ou com gotas de óleo essencial e até mesmo um chá. Use uma fralda de pano ou uma toalha para molhar no líquido quente, deixe esfriar até uma temperatura agradável e que não queime, só então coloque sobre o rosto por alguns minutos. O vapor, a umidade e as propriedades anti-inflamatórias caso utilize o óleo ou o chá contribuem para desentupir o nariz.

Fontes: Giovanna Sapienza, coordenadora da equipe de infectologia do Hospital São Luiz (Unidade Jabaquara), médica especialista inCor e infectologista Hospital São Luiz (Rede D'Or São Luiz); e Maura Neves, otorrinolaringologista do Hospital Universitário da USP (Universidade de São Paulo) e da clínica MedPrimus.