CIJ emitirá seu primeiro parecer consultivo sobre o clima em 23 de julho

O máximo tribunal da ONU anunciou, nesta segunda-feira (7), que emitirá um parecer consultivo em 23 de julho, que estabelecerá um arcabouço jurídico global para o combate à mudança climática.

As Nações Unidas solicitaram à Corte Internacional de Justiça que emita um parecer consultivo sobre as obrigações dos países de prevenir a mudança climática e as consequências para os Estados poluidores.

