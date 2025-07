Cade dá prazo para Marfrig e BRF se manifestarem sobre recurso contra fusão

São Paulo, 7 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou que Marfrig e BRF apresentem defesa formal sobre o recurso da Minerva contra a fusão entre as duas companhias. O prazo é de dez dias corridos, a contar da publicação da decisão no Diário Oficial da União.A medida foi tomada pelo conselheiro-relator Gustavo Augusto Freitas de Lima, que acolheu o recurso apresentado pela Minerva. A companhia contesta a aprovação sem restrições da operação, anteriormente proposta pela Superintendência Geral do Cade. A empresa alega riscos concorrenciais em caso de conclusão da operação, especialmente por conta da presença do fundo saudita Salic no capital tanto da Marfrig quanto da própria Minerva. Encerrado o prazo de dez dias, com ou sem manifestação, os autos devem retornar para nova análise do Cade.