BYD cedeu carros a órgãos públicos legalmente, sem troca de benefícios

Post no X alega, sem apresentar provas, haver corrupção no caso.

A cessão de carros da montadora chinesa BYD a órgãos públicos como a Presidência da República, o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se deu por meio de contratos de comodato regulares e públicos. O comodato prevê o empréstimo dos veículos para uso das instituições com data definida para devolução, e é previsto legalmente no Artigo 579 do Código Civil.

Ou seja, os carros não foram um presente, como sugere uma postagem no X investigada pelo Comprova, mas um empréstimo por meio de um instrumento jurídico válido. Para o Estadão Verifica, o advogado e especialista em direito público Marcos Jorge explicou que a medida respeita os princípios de economicidade e eficiência que orientam a administração pública.

Os contratos com os órgãos são os que seguem abaixo:

Diante da cessão dos carros, a postagem que viralizou no X vinculou o ato a supostos benefícios concedidos à empresa, sugerindo corrupção. A postagem faz uma série de ilações, sem apresentar provas, e divulga informações equivocadas.

Em um trecho, diz que houve a cessão de dois veículos à primeira-dama Janja, o que não é verdade. Como mostra o contrato acima, o empréstimo é para a Presidência da República. Ao Comprova, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) confirmou a informação. Segundo o órgão, os carros são para uso da Presidência da República e o contrato é público. A Secom acrescenta que "repudia a divulgação de boatos falsos com objetivos políticos".

O mesmo trecho vincula a informação equivocada à extensão do regime especial para instalação de fábricas de automóveis no Nordeste até 2032. A prorrogação dos incentivos tributários se deu em dezembro de 2023, durante a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. A medida foi implementada em votações por parlamentares da Câmara e do Senado (CNN Brasil, Agência Brasil, Poder360). Ela é anterior aos contratos de comodato de cessão dos carros aos órgãos públicos, firmados a partir de janeiro de 2024.

A postagem ainda cita que outro dos supostos benefícios à BYD seria a "entrega" do terreno em Camaçari, na Bahia, pelo governo estadual, para que a empresa construa sua unidade industrial. Mas o terreno foi comprado pela BYD do Governo da Bahia, como mostram Valor, A Tarde, Poder360, Diário do Comércio, Autodata e Autos&Motos.

Outro suposto benefício à BYD seria, segundo postagem, a "vista grossa" feita por órgãos públicos diante do caso de trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão nas instalações da BYD na Bahia. No entanto, foi a Fiscalização do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho na Bahia (SRTE/BA), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que constatou as irregularidades e lavrou mais de 60 autos de infração contra a BYD.

Quem criou o conteúdo investigado pelo Comprova

O Comprova fez contato com o responsável pela postagem, mas não obteve retorno. No seu perfil no X, onde a postagem viralizou, ele se descreve, em inglês, como empreendedor e conservador. E acrescenta: "Lutando por um mundo melhor… através do trabalho, fé e ação sempre que necessário".

Ele compartilha posts de perfis e veículos hiperpartidários de direita. Postagens compartilhadas com frequência são do perfil do cantor Roger Rocha Moreira, que já foi desmentido diversas vezes pelo Comprova (aqui, aqui e aqui).

A postagem verificada nesta checagem teve, até o dia 4 de julho, mais de 118 mil visualizações e mil compartilhamentos.

Por que as pessoas podem ter acreditado

Por citar alguns fatos verdadeiros, como a cessão de carros da BYD a autoridades públicas, instalação da montadora chinesa em Camaçari e a extensão de benefícios tributários a montadoras no Nordeste até 2032, a postagem pode levar internautas a acreditar nas relações que traça. No entanto, as afirmações são equivocadas e não há provas das associações feitas na tentativa de evidenciar corrupção.

Ao se deparar com notícias amplamente divulgadas pelos principais veículos nacionais, a exemplo da cessão de veículos e da produção em Camaçari, o internauta pode ser convencido de que todo o conteúdo é verdadeiro.

Fontes que consultamos: O Comprova consultou matérias publicadas na imprensa e em sites oficiais do governo federal e do Congresso Nacional. Além da Secom, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Governo da Bahia e o responsável pela postagem foram procurados, mas não responderam até o fechamento deste texto.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: O Estadão Verifica (1, 2), a Agência Lupa (1, 2) e o UOL Confere já desmentiram irregularidades no empréstimo de carros da BYD a órgão públicos. Recentemente, o Comprova mostrou que regras para motoristas de aplicativo e entregadores seguem inalteradas e que vídeo engana ao utilizar IA para simular Janja ostentando compras com dinheiro público.

Notas da comunidade: Até a publicação deste texto, não havia notas da comunidade na postagem no X.

Este conteúdo foi investigado por Estadão. A investigação foi verificada por, Correio Braziliense, Folha de São Paulo, Portal Carajás, e NSC Comunicação. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 04 de julho de 2025.