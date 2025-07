Avon, Vult ou Payot: testamos 3 batons cremosos e contamos qual é melhor

Seja no dia a dia ou para sair à noite, o batom é um item indispensável para mim, e sempre tenho um na minha bolsa. Nos dias mais frios, procuro usar os batons cremosos ou com algum composto hidratante em sua fórmula, já que, além de darem cor aos lábios, também ajudam a evitar o ressecamento.

Nos últimos dias testei três batons —da Payot, da Avon e da Vult— para comparar textura, pigmentação, duração e custo-benefício. Confira o que achei de cada um deles:

Textura e hidratação

No quesito textura, os três batons são bastante semelhantes. Todos são fáceis de espalhar e firmes na hora da aplicação.

Batom da Payot hidrata e não craquela Imagem: Simone Machado/Colaboração para o Guia de Compras UOL

O que mais gosto para o uso no dia a dia é o da Payot. Segundo a marca, ele possui ativos como vitamina E, óleo de jojoba e ácido hialurônico. Durante o uso é possível sentir a boca mais hidratada, sem aquela sensação de lábios grudentos.

Já para sair à noite, o meu preferido é o da Avon. Ele possui fórmula composta por uma combinação de ácido hialurônico e glicerina, que também deixa os lábios mais hidratados e com aquele aspecto de saudável, sem rachaduras. A textura dele é macia, além de ser fácil de aplicar.

O batom da Vult também tem textura macia e de fácil aplicação. Ele fica em terceiro lugar no comparativo apenas por não ter poder de hidratação.

Pigmentação e acabamento

Os acabamentos também são bem semelhantes. Todos possuem boa pigmentação e duram algumas horas nos lábios.

Batom da Vult é cremoso, o que dá um leve brilho aos lábios Imagem: Simone Machado/Colaboração para o Guia de Compras UOL

O meu preferido nesse quesito é o batom da Vult. Ele é bastante pigmentado e só de encostar levemente, a cor já transfere. Com apenas uma aplicação é possível preencher todo o lábio. Mesmo para quem gosta da cor mais marcante, apenas uma passada é suficiente. O acabamento dele é cremoso, o que dá um leve brilho aos lábios e não craquela.

O batom da Payot também tem boa pigmentação e não craquela. Por ser cremoso, ele não deixa aquela sensação de lábios grudentos. O acabamento dele é acetinado, mas não tem brilho intenso.

Já o da Avon tem acabamento matte e, por esse motivo, não é o meu preferido nessa categoria. No entanto, ele possui uma pigmentação que preenche todo o lábio com apenas uma passada.

Duração

Aplicação de uma camada do batom da Avon nos lábios dura, em média, sete horas Imagem: Simone Machado/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Com relação à duração, o meu favorito é o da Avon. A aplicação de uma camada dele nos lábios dura, em média, sete horas. Ao beber água, por exemplo, é possível ver que o batom sai um pouco. Mesmo assim, ele ainda mantém uma boa pigmentação nos lábios.

Já o batom da Payot dura em torno de quatro horas. Ao tomar água percebi que a pigmentação permanece, porém, um pouco mais fraca.

O batom da Vult possui uma duração entre quatro a cinco horas nos lábios. No entanto, ao beber água senti que a pigmentação sai bastante, fazendo com que sua duração seja menor.

Custo-benefício

Os três batons têm bom custo-benefício, com preços que variam de R$ 24 a R$ 50.

Por ter ácido hialurônico em sua fórmula, acredito que o batom da Avon vale mais o investimento, já que produtos bons que possuem esse composto costumam ser mais caros.

Qual mais gostei

Considero que todos os produtos são bons, entregam o que prometem e possuem valores acessíveis. Mas, entre os três, o meu preferido é o da Payot, devido à textura, acabamento e hidratação que ele dá nos lábios.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.