Brics não nasceu para afrontar ninguém, mas para reorganizar o mundo, diz Lula

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira que o Brics não nasceu para afrontar ninguém, acrescentando que o verdadeiro desejo do grupo é alcançar um novo jeito de organizar o mundo, o que estaria incomodando seus críticos.

Falando em declaração à imprensa na Cúpula do Brics, no Rio de Janeiro, Lula disse que o grupo apresenta uma maneira de o multilateralismo sobreviver no mundo.

As falas de Lula ocorrem um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que vai impor uma tarifa adicional de 10% sobre todos os países que se alinharem "às políticas antiamericanas" do Brics.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)