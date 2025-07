'Caça às motos': bônus para GCM em SP pode gerar distorções e abusos

Após a Prefeitura de São Paulo enviar à Câmara dos Vereadores um projeto de lei que prevê uma bonificação de R$ 1 mil para guardas municipais que recuperarem motos furtadas, roubados ou com placa adulterada, especialistas em segurança pública avaliam que proposta pode abrir brechas para ilegalidades e "distorções".

O que aconteceu

Se aprovado, projeto pode incentivar "distorções" na operação da GCM em SP, avalia especialista. Para Leandro Piquet Carneiro, professor da USP e coordenador da Escola de Segurança Multidimensional, a implementação da proposta da prefeitura paulistana poderá resultar em uma "competição predatória" entre guardas municipais e um "abandono" das principais funções da GCM.

Da forma como essa bonificação é proposta, sua implementação poderá gerar uma competição predatória entre os agentes, a quebra de cooperação entre as unidades da guarda (...) e produzir o abandono das principais funções dos agentes, para se concentrarem apenas nisso [recuperação de motocicletas], considerando que é um bônus elevado. (...) Vai virar um safári de caça de motocicletas abandonadas, porque boa parte delas são abandonadas depois de roubadas. Então, a primeira coisa que vão fazer é olhar o mapa de São Paulo onde as motos são deixadas e tentar recuperar as abandonadas.

Leandro Piquet Carneiro, professor da USP e coordenador da Escola de Segurança Multidimensional

"Caça às motos" também deve ocorrer por meio do aumento de blitz, segue professor. "Guardas municipais fazendo mais abordagens com blitz é uma coisa que também vai ser difícil de regular, por isso já se enquadra dentro da legislação que temos. Então, a tendência é gerar muita confusão, enfraquecer o comando e gerar competição entre as guardas", diz Carneiro.

Outro pesquisador concorda com avaliação e destaca riscos de repressão maior contra motociclistas. Segundo Pablo Nunes, coordenador do Cesec (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania), os efeitos práticos que podem ser esperados com a aprovação do projeto é, no início, um aumento nos registros de motos recuperadas. Mas as consequências a médio e longo prazo podem envolver também o crescimento de casos de violência policial contra motociclistas.

Quando olhamos para o papel e a imagem que os motociclistas têm na sociedade, vemos que já são eles os mais enquadrados nesses blitz e, muitas vezes, rapidamente classificados como potenciais suspeitos [de crimes]. Por isso, esse incentivo na recuperação de motocicletas pode significar também o aumento dessa violência e do aperto do cerco aos motociclistas.

Pablo Nunes, coordenador do Cesec

Medida também pode facilitar corrupção e irregularidades, segundo pesquisadores. Para Nunes, experiências passadas envolvendo políticas de bonificação voltadas a crimes específicos "não produzem os efeitos esperados ou acabam incentivando esquemas ilegais entre agentes que buscam conseguir cumprir as metas impostas". A avaliação do pesquisador é compartilhada por Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor da FGV.

Esse tipo de subterfúgio pode fazer com que agentes da lei acabem tentando criar situações para pegar esse tipo de veículo e ganhar mais recursos com isso. (...) Então, é um sistema de incentivo não adequado, mais ou menos como incentivar o policial a dar multa. Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Projetos de bonificação a agentes de segurança pública deram errado no passado, ressalta Alcadipani. Ele cita como exemplo a proposta conhecida como "gratificação Faroeste", adotada pelo ex-governador do Rio de Janeiro Marcello Alencar (PSDB), em 1995. Por meio de um decreto estadual, a proposta estabeleceu um "pagamento por mérito" a policiais militares e civis por "bom desempenho" no combate a criminosos. Mas, na prática, serviu como estímulo à letalidade policial.

Políticas de incentivo por meta na Segurança Pública podem ser positivas, a depender de como são implementadas, ponderam especialistas. Para Pablo Nunes e Leandro Carneiro, a bonificação por produtividade pode trazer avanços e resultados positivos dentro de uma política pública, mas deve ser pensada dentro de um sistema mais amplo de metas e indicadores criminais, e não de forma isolada, como proposto pelo PL municipal.

Quando essa bonificação é feita de maneira voluntarista e foca em um único problema, sem nenhum tipo de perspectiva a longo prazo, os agentes vão se concentrar única e exclusivamente na recuperação dessas motos roubadas. Mas, se o problema é o roubo de veículos, outras políticas e medidas preventivas deveriam ser tomadas para que haja uma diminuição do indicador de roubo desses veículos. Seria interessante, portanto, ter uma discussão um pouco mais abrangente para que essa bonificação não se torne algo que produz efeitos não desejados no comportamento dos policiais da ponta.

Pablo Nunes

Gestão com metas e bonificação por resultado podem ser positivas. Mas, se gerarem incentivos errados, o resultado entorta tudo. Entorta a distribuição de efetivo, a operação, gera competição predatória entre as unidades. Isso, especialmente, em uma instituição que já é frágil e nova, como a GCM, que está em processo de organização, de construção, de expansão de suas funções.

Leandro Piquet Carneiro

Políticas de bonificação devem envolver diferentes indicadores criminais e incentivar a colaboração entre os agentes, diz Carneiro: "Todos devem cooperar para chegar, juntos, a resultados a partir de um conjunto integrado de ações e indicadores criminais, a exemplo dos roubos e furtos na rua, pensados estrategicamente para entregar resultados que a população deseja. E pensando em bonificar toda uma unidade, não apenas um único agente que chega lá e diz "me dá o prêmio porque eu encontrei uma motocicleta".

O que diz sindicato de guardas municipais

Sindicato de guardas municipais em SP entende que toda forma de remunerar agentes é bem-vinda. Em nota, a diretoria do SindGuardas-SP, afirma que a regulamentação do projeto de lei permitiria um "estímulo" para "aprimorar ainda mais" a capacidade das suas equipes de "promover segurança ao povo paulistano" (leia abaixo a nota na íntegra).

A Diretoria do SindGuardas-SP entende que toda forma de remunerar os Policiais da Guarda Civil Metropolitana é bem-vinda. Entendemos ainda que a regulamentação permita a divisão do valor ofertado a todos os policiais envolvidos, uma vez que os patrulheiros necessitam do apoio de equipes administrativas, como por exemplo, os policiais que atuam no Smart Sampa e na central de telecomunicações, e que este estímulo aprimore ainda mais a capacidade de nossos policiais para prover segurança ao povo paulistano. SindGuardas-SP, em nota

Sobre o projeto de lei municipal

PL foi enviado ao Legislativo pelo próprio prefeito Ricardo Nunes (MDB). O texto deve ser votado a partir de agosto. Segundo informado pela Câmara Municipal, ainda não há prazo para a votação e tramitação da proposta, que ocorrerá após a volta do recesso parlamentar, que termina em 31 de julho.

A medida, segundo a prefeitura, "busca incentivar a atuação dos agentes no combate ao crime e à circulação de veículos irregulares na cidade". Em nota, a administração municipal divulga que a capital registrou o menor número de roubos para o mês de junho nos últimos 25 anos. Foram 8.202 ocorrências, o que representa uma queda de 15,1% em relação ao mesmo período de 2024, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública paulista.

Valor de R$ 1 mil por moto recuperada não será incorporado ao salário do agente e poderá ser repassado a um ou mais servidores envolvidos na recuperação do veículo. Ainda de acordo com a prefeitura, a bonificação será paga "mediante comprovação da efetiva participação do servidor e validação por autoridade competente" e sua concessão estará "condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira" da administração municipal.

Possível candidato ao governo, Nunes faz da segurança pública sua principal bandeira. Entre as suas apostas, então investimentos milionários ao programa Smart Sampa, a contratação de novos guardas municipais e a tentativa de mudar o nome da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para Polícia Municipal.