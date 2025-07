Bombeiros avançam no combate do maior incêndio florestal do ano na Califórnia

07/07/2025 16h03 Os mais de 1.400 bombeiros que combatem o maior incêndio florestal do ano na Califórnia ganham terreno contra as chamas nesta segunda-feira (7), seis meses após os vorazes incêndios que ameaçaram Los Angeles. Eles trabalham por ar e por terra em uma área da Floresta Nacional Los Padres para apagar o incêndio Madre e já contiveram 30% das chamas, segundo o Departamento de Bombeiros da Califórnia (CalFire). "Os bombeiros fizeram grandes progressos no perímetro externo do incêndio, criando linhas diretas e indiretas e aumentando a contenção", informou o departamento. Entretanto, destacou que as chamas avançam alimentadas pela abundância de galhos e outros materiais secos. O fogo já consumiu mais de 32.500 hectares, principalmente de vegetação, e destruiu uma estrutura, de acordo com o boletim mais recente. Cerca de 200 pessoas estão sob ordens de evacuação devido ao avanço das chamas, que ameaçam outras 50 estruturas. Um bombeiro ficou ferido, informou o CalFire. O incêndio Madre começou na tarde de quarta-feira próximo a uma importante estrada no condado de San Luis Obispo, cerca de 350 quilômetros ao norte de Los Angeles. O Departamento de Bombeiros da Califórnia relatou que em apenas um dia da semana passada respondeu a chamadas por mais de 65 incêndios florestais no estado, onde condições climáticas "mais quentes e mais secas" se aproximam. A Califórnia enfrentará desafios adicionais devido aos cortes de pessoal e recursos em várias agências federais que trabalham na prevenção e combate aos incêndios, sob diretrizes do governo do presidente Donald Trump. O estado ainda se recupera dos incêndios que devastaram Los Angeles e causaram a morte de 30 pessoas em janeiro. pr/val/ic/am © Agence France-Presse