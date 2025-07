Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em prazo para tarifas de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 07/07/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, com investidores mantendo a cautela antes do vencimento do prazo para que os EUA fechem acordos tarifários com seus parceiros comerciais, na quarta-feira (09).

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha leve avanço de 0,16%, a 542,02 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump afirmou que vai anunciar acordos tarifários e começar a enviar cartas a parceiros que ainda não tenham firmado pactos com Washington a partir das 13h (pelo horário de Brasília) de hoje.

O republicano também ameaçou impor tarifa adicional de 10% a países alinhados às "políticas antiamericanas do Brics", em meio à realização da cúpula do bloco, no Rio de Janeiro.

No horário acima, o subíndice europeu de petróleo e gás era destaque negativo, com queda de 1,5%, após a Opep+ anunciar no fim de semana um acréscimo maior do que o previsto na oferta de agosto, de 548 mil barris por dia (bpd).

Apenas a britânica Shell amargava perda ainda mais acentuada, de 3%, após reduzir seu guidance de produção por causa da divisão de gás.

No noticiário macroeconômico, o varejo da zona do euro teve desempenho pior do que o esperado em maio, com redução de 0,7% nas vendas, mas a indústria alemã surpreendeu positivamente no mesmo período, com avanço de 1,2% na produção.

Às 6h46 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,02%, enquanto a de Paris subia 0,10% e a de Frankfurt avançava 0,49%. Já a de Milão tinha ganho de 0,37%, a de Madri recuava 0,04% e a de Lisboa cedia 0,54%

