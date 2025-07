Ataque de enxame de abelhas deixa 24 feridos no sul da França; três estão em estado grave

Mais de 20 pessoas foram picadas por abelhas no centro da cidade de Aurillac, na região francesa de Auvergne-Rhône-Alpes, neste domingo (6). Das 24 vítimas, três estão em estado crítico, de acordo com um comunicado da Secretaria de Segurança Pública da região francesa Cantal.

Segundo o canal francês BFMTV, as vítimas teriam sofrido reações alérgicas e levadas ao hospital da cidade. Uma pessoa idosa teve um ataque cardíaco, mas foi atendida no local e sobreviveu.

O ataque ocorreu entre 9h30 e 10h, próximo ao Grand Hôtel de Bordeaux, um estabelecimento que mantém colmeias em seu terraço há mais de 10 anos, explicou o prefeito Pierre Mathonier à imprensa.

"As pessoas estavam realmente em pânico", contou Andrée, 80 anos, que presenciou a cena, à rádio Franceinfo. Do seu salão, Andrée inicialmente não entendeu o que estava acontecendo. "Vi duas jovens e um casal se debatendo. Vi uma jovem de sutiã e calcinha, ela não sabia como lidar com aquilo", relembra.

"Depois, os bombeiros chegaram, prestaram socorro e fecharam os acessos. As pessoas se protegeram e todo o bairro foi isolado", conta Andrée. "Em seguida saí de casa para almoçar fora. Fechei todas as janelas, caso ainda houvesse alguma abelha por perto que pudesse entrar no apartamento", diz.

"Vespa asiática pode ter ameaçado a colmeia"

Como as abelhas só picam quando se sentem ameaçadas, surgiu a hipótese de que vespas asiáticas tenham provocado o comportamento agressivo.

"Vespas asiáticas devem ter ameaçado a colmeia, o que provocou a agressividade das abelhas. Essas abelhas agressivas se espalharam pela avenida da República e atacaram os pedestres", afirmou o prefeito.

O apicultor responsável pelas colmeias utilizou fumaça para acalmar os insetos. A colmeia agora será sacrificada ou transferida.

"Ele nunca havia presenciado um comportamento assim das abelhas. Isso levanta questionamentos sobre a presença de colmeias no centro da cidade. Poderia ter sido muito mais grave. Foi impressionante. Uma pessoa de 78 anos foi picada 25 vezes", acrescentou Pierre Mathonier.

Logo após o alerta, bombeiros e ambulâncias chegaram ao local para socorrer as vítimas e foi estabelecido um perímetro de segurança. Cerca de 20 bombeiros participaram da operação.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da região, a situação voltou a ficar sob controle no início da tarde.