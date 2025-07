Associação do Brics não está direcionada 'contra' nenhum terceiro país, responde o Kremlin a Trump

O Kremlin afirmou, nesta segunda-feira (7), que a associação do Brics, bloco fundado por Rússia, China, Brasil e Índia, não está direcionada "contra" um terceiro país, após o presidente americano, Donald Trump, ameaçar impor tarifas àqueles que se alinham com o grupo.

"A interação dentro do Brics nunca foi e nunca será direcionada contra terceiros países", disse o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov, segundo agências de notícias russas, em resposta a uma pergunta sobre as declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, no domingo, que ameaçou impor tarifas adicionais de 10% aos países que se "alinharem" com o Brics.

