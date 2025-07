Apesar dos riscos, turistas europeus seguem visitando o Irã; jovem franco-alemão está desaparecido

As autoridades francesas estão preocupadas com o destino de um jovem franco-alemão de 18 anos que não se comunica com a família desde 16 de junho. Ele fazia uma viagem de bicicleta pelo Irã, informou o ministro do Comércio Exterior e aos Franceses no Exterior, Laurent Saint-Martin, nesta segunda-feira (7).

De acordo com um aviso de desaparecimento publicado em 24 de junho por seus familiares nas redes sociais e mensagens suas descrevendo sua jornada, Lennart Monterlos, morador de Besançon (no nordeste do país), havia iniciado em agosto de 2024 "uma viagem de bicicleta de um ano para descobrir o mundo, pela Europa e Ásia", antes de concluir seus estudos superiores.

O Irã foi uma de suas paradas. Em uma mensagem publicada em sua conta do Instagram em 12 de junho, ele descreveu uma "aventura e desventura no deserto iraniano". Desde então, não houve notícias dele.

"Este desaparecimento é preocupante, obviamente estamos em contato com a família", disse Laurent Saint-Martin à rádio RTL. "É preocupante porque o Irã tem uma política deliberada de fazer ocidentais reféns", enfatizou o ministro, sem comentar mais sobre o destino do jovem franco-alemão. "Esta é uma política que o Irã agora adotou claramente, da mesma forma que, infelizmente, Cécile Kohler e Jacques Paris foram presos por três anos em condições que consideramos tortura", acrescentou.

Cécile Kohler e Jacques Paris são dois cidadãos franceses detidos e encarcerados no Irã em maio de 2022, durante uma viagem turística ao país. Eles foram acusados ??de conspirar para derrubar o regime iraniano e espionar para o Mossad, a agência de inteligência estrangeira de Israel, confirmou recentemente a irmã de Cécile Kohler. Eles podem ser condenados à pena de morte.

Laurent Saint-Martin reiterou na segunda-feira que as autoridades francesas recomendam evitar todas as viagens ao Irã "para não se colocarem em risco".

Visitas ao Irã continuam

Apesar dos avisos repetidos, turistas ocidentais continuam visitando a República Islâmica, mas o número exato deles permanece desconhecido, destaca o Ministério francês das Relações Exteriores. Atualmente, Teerã detém pelo menos 20 europeus e prendeu outros recentemente, acusando-os de espionagem.

Cerca de mil cidadãos franceses, dos quais 90% são binacionais, estão registrados nos consulados para residentes ou em um sistema do Quai d'Orsay (diplomacia francesa) para viajantes. Mas, na ausência da obrigatoriedade de registro, esse número pode ser maior.

Aymeric, 25 anos, que tem "vínculos afetivos com o Irã" - um dos seus melhores amigos é de origem iraniana - conta que passou quase um mês no país em dezembro de 2023, em uma viagem de bicicleta.

"Eu não estava preocupado, mesmo sabendo que havia franceses detidos no Irã", relata o jovem.

Ele conhecia os avisos do Quai d'Orsay, mas achava que tomaria as precauções necessárias, como usar "muito pouco" o telefone ou a câmera, não se expor nas redes sociais, não falar sobre a situação política e não ter relacionamento amigável com uma mulher.

(Com AFP)