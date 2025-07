Anúncio que oferece 'auxílio moradia' de R$ 830 é falso; post leva a golpe

É falso o anúncio que circula nas redes sociais e que promete um suposto auxílio-moradia de R$ 830, com saque imediato via Pix, oferecido pelo governo federal. Trata-se de um golpe.

Tanto o governo federal quanto a Caixa esclareceram que o auxílio citado pelas peças desinformativas não existe. Os órgãos orientaram a população a sempre buscar informações em canais oficiais e não fornecer dados pessoais em links suspeitos.

O que diz o post

A publicação traz o seguinte texto: "GOV AUXÍLIO MORADIA Faça uma consulta para saber se você tem direito ao benefício AUXÍLIO MORADIA no valor de R$830,00 e saque de forma imediata via PIX! Consultas liberada para todos até: 7/04/2025 Mais de 5.325.751 pessoas receberam hoje!".

Abaixo, há uma imagem com uma mensagem semelhante: "Auxílio moradia Faça uma consulta para saber se você tem direito ao benefício no valor de R$ 830,00". A figura reproduz um símbolo do governo federal, com o slogan "Brasil, um país de todos" e a logomarca da Caixa Econômica Federal.

Ao clicar no link contido nas publicações enganosas, o usuário é direcionado para uma página que solicita o preenchimento de dados pessoais, tais como nome completo, CPF e dados bancários. Para concluir o processo, o interessado é informado que ele deve repassar o mesmo anúncio para um determinado número de pessoas ou grupos no WhatsApp, como em uma espécie de corrente. Porém, o valor prometido nunca é depositado, mesmo após o cumprimento de todas as etapas solicitadas.

Por que é falso

Governo federal e Caixa Econômica Federal não oferecem auxílio citado. Ao UOL Confere, a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades informaram que não operam programa chamado "Auxílio Moradia". "Desconhecemos programas vinculados ao MCMV (Minha Casa Minha Vida) que ofereçam neste momento ajuda financeira no valor de R$ 830", complementou o Ministério das Cidades. Já o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) disse que "não identificou esse benefício".

Slogan do governo usado em peças enganosas é antigo. A frase "Brasil, um país de todos", que aparece na imagem junto às peças desinformativas, foi utilizada nos dois primeiros mandatos de Lula como presidente (aqui). O atual slogan do governo federal é "Brasil União e Reconstrução" (aqui).

Auxílio moradia é previsto em lei, mas é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. O benefício foi instituído pela lei 8.742 de 1993 (aqui) e regulamentado pelo decreto 6.307/07 (aqui). Há diversos critérios que definem quem tem o direito ao auxílio, como famílias que moram em áreas de risco ou tenham sido atingidas diretamente por alguma catástrofe natural. Para solicitar o benefício, os interessados devem procurar as secretarias habitacionais de seus respectivos estados e municípios, além de estarem cadastrados em programas como o Bolsa Família e o CadÚnico.

Caixa orienta a procurar canais oficiais para tirar dúvidas. "O banco reforça que todas as informações oficiais sobre programas sociais e benefícios são divulgadas exclusivamente por meio dos canais oficiais do banco e do governo federal, como os sites com domínio ''gov.br'' e os perfis verificados nas redes sociais", explicou a instituição, reforçando que ela "não realiza, por meio de terceiros, a distribuição de links compartilhados em mídias sociais ou aplicativos de mensagens". A Caixa ainda alerta para que as pessoas não cliquem, compartilhem e forneçam dados pessoais em links suspeitos.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

