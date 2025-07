Allegri quer Milan de volta à Champions e anuncia chegada de Modric 'em agosto'

O Milan precisa voltar a disputar a Liga dos Campeões, avaliou nesta segunda-feira (7) o novo técnico da equipe, Massimiliano Allegri, que anunciou a chegada do veterano croata Luka Modric "em agosto".

"O primeiro objetivo é que o Milan, um clube de dimensão mundial, volte a jogar a Champions", declarou Allegri em sua primeira entrevista coletiva como técnico 'rossonero'.

"Só alcançaremos esse objetivo através do trabalho duro e do entusiasmo de todos no dia a dia, começando por mim, e se tivermos união, para que a equipe esteja nas melhores condições possíveis", continuou.

Para Allegri, que já treinou o Milan entre 2010 e 2014, o clube lombardo, que vem de uma decepcionante temporada (8º colocado na Serie A), "não precisa de uma revolução".

"Só é necessário trabalhar de forma organizada e com responsabilidade", apontou.

"Como sempre digo, durante os seis primeiros meses da temporada daremos tudo para chegar nas melhores condições a março e, só então, poderemos ver o que esperar da temporada", explicou Allegri, que estava sem clube desde que deixou a Juventus em 2024.

"Tenho 25 jogadores e estou muito satisfeito com eles, pois temos um bom grupo. O mais importante é trabalhar bem para estarmos prontos no dia 17 de agosto", declarou o treinador, em referência ao primeiro jogo da temporada, contra o Bari, pela Copa da Itália.

O elenco milanista ainda será reforçado com a chegada do experiente Luka Modric, que está disputando a Copa do Mundo de Clubes da Fifa pelo Real Madrid.

"Ele vai chegar em agosto. É um jogador extraordinário e importante, que dispensa apresentação", destacou Allegri.

jr/dam/mb/cb/aa

© Agence France-Presse