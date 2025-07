AgRural: ainda atrasada, colheita da safrinha de milho atinge 28% no Centro-Sul

São Paulo, 7 - A colheita da safrinha, ou segunda safra, de milho 2025 alcançou 28% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira passada (3), em comparação com 18% uma semana antes e 63% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural."Embora o avanço dos trabalhos ainda esteja aquém do esperado em todos os Estados da região, a redução das chuvas observada na semana passada ajudou a colheita a ganhar um pouco mais de ritmo", informou a AgRural em boletim semanal.Em Mato Grosso, Estado que lidera os trabalhos, as noites frias e a formação de orvalho ainda limitaram o ritmo da colheita, mas as produtividades reportadas continuaram excelentes.Nos demais Estados, a alta umidade dos grãos também fez as colheitadeiras avançarem em marcha lenta. A boa notícia é que produtores de áreas atingidas por geadas no Paraná e em Mato Grosso do Sul disseram que as perdas causadas pelo fenômeno foram menores do que se estimava inicialmente.