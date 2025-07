África do Sul nega ser antiamericana após ameaça de tarifas sobre Brics feita por Trump

JOANESBURGO (Reuters) - A África do Sul não é antiamericana e ainda quer negociar um acordo comercial com os Estados Unidos, disse um porta-voz do Ministério do Comércio do país, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou impor uma tarifa comercial extra de 10% aos países alinhados com o grupo Brics.

Trump acusou o Brics, do qual a África do Sul é membro, de políticas "antiamericanas" no domingo, quando os líderes do grupo realizavam uma cúpula no Brasil.

A África do Sul vem tentando negociar um acordo comercial com o governo Trump desde maio, quando Trump recebeu o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, para conversas na Casa Branca.

"Ainda aguardamos uma comunicação formal dos EUA a respeito de nosso acordo comercial, mas nossas conversas continuam construtivas e frutíferas", disse à Reuters o porta-voz do Ministério do Comércio da África do Sul, Kaamil Alli.

"Como já comunicamos anteriormente, não somos antiamericanos", disse Alli.

(Reportagem de Sfundo Parakozov)