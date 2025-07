Ações europeias sobem impulsionadas por papéis de tecnologia e bancos, com negociações comerciais dos EUA em foco

Por Sukriti Gupta e Sanchayaita Roy e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por ganhos em papéis de tecnologia e bancos no início de uma semana em que investidores estão atentos a quaisquer manchetes relacionadas ao comércio na contagem regressiva para o prazo final das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,44%, a 543,50 pontos, ganhando algum terreno depois de registrar uma perda semanal na sexta-feira.

O apetite por risco global permaneceu volátil, já que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que o país fará vários anúncios comerciais nas próximas 48 horas.

A União Europeia ainda pretende chegar a um acordo comercial até 9 de julho, depois que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Trump tiveram uma "boa conversa", disse um porta-voz da Comissão.

"Acordos comerciais levam anos para serem fechados... será surpreendente se eles conseguirem assinar rapidamente acordos duradouros e adequados", disse Andrew Lapping, diretor de investimentos da Ranmore Fund Management.

Trump disse no domingo que os EUA estão perto de finalizar vários acordos comerciais nos próximos dias e que notificará outros países sobre as tarifas mais altas até 9 de julho. As novas taxas de importação, segundo ele, deverão entrar em vigor a partir de 1º de agosto, um adiamento de três semanas.

Nesta segunda-feira, as ações de tecnologia estiveram entre os maiores impulsos do STOXX 600, com a alemã SAP e a holandesa ASML, fabricante de equipamentos de semicondutores, em alta de cerca de 2% cada.

O setor de bancos da zona do euro avançou 1,6%, com o francês Société Générale saltando 2,8%, atingindo seu nível mais alto desde 2017 mais cedo.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,19%, a 8.806,53 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,20%, a 24.073,67 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,35%, a 7.723,47 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,74%, a 39.914,25 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,73%, a 14.074,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,57%, a 7.732,97 pontos.