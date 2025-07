Ações da Tesla caem em Wall Street após lançamento do partido de Musk

As ações da fabricante de veículos elétricos Tesla abriram em baixa na Bolsa de Valores de Nova York nesta segunda-feira (7), com uma queda de quase 8%, após Elon Musk anunciar a criação de seu próprio partido político no fim de semana.

No início do pregão, o grupo perdia 7,71%, cotado a US$ 290,99 (R$ 1.573), abaixo do limite de capitalização de mercado de US$ 1 trilhão (R$ 5,4 trilhões).

