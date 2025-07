(Reuters) - O Camp Mystic disse na segunda-feira que 27 campistas e monitores morreram em uma enchente catastrófica no rio Guadalupe, no centro do Texas.

"Camp Mystic está de luto pela perda de 27 campistas e monitores após a inundação catastrófica no rio Guadalupe", afirmou o acampamento em um comunicado.

(Reportagem de Brendan O'Brien em Chicago)