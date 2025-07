Wagner Moura recebe prêmio de melhor ator que não pôde ser entregue em Cannes

O público que acompanhava o festival Cinema Paradiso Louvre, na capital francesa no último sábado (5), teve uma grande surpresa. A francesa Juliette Binoche, presidente do júri do Festival de Cannes 2025, entregou ao brasileiro Wagner Moura o prêmio de melhor ator pelo filme "O Agente Secreto", que não pôde ser concedido na ocasião.

De acordo com o jornal Le Parisien, a orquestra popular de Recife, com seus músicos e dançarinos, que levou o ritmo brasileiro para o tapete vermelho de Cannes em maio passado, fez um novo desfile, desta vez em um dos acessos ao Museu do Louvre, onde foi realizado o festival Cinema Paradiso.

E mais uma vez, a fanfarra foi acompanhada de ninguém menos que o ator Wagner Moura, que quando foi agraciado, em Cannes, não pôde comparecer à entrega do prêmio por estar gravando um novo projeto.

"Foi no dia do grande apagão em Cannes. A gente nem conseguia se comunicar. O Wagner estava em Londres e não pôde ser trazido de volta", relembra Elisha Karmitz, diretor da rede de cinemas MK2 ao lado do irmão Nathanaël, que produz o filme e organiza o Cinema Paradiso Louvre.

Com isso, os organizadores decidiram levar "um pedacinho de Cannes ao Louvre", mas a surpresa para Wagner Moura precisava ser mantida até o fim. Presente com toda a família, ele também não sabia que Juliette Binoche, presidente do júri de Cannes, entregaria pessoalmente o prêmio a ele durante o evento.

"Ela aceitou imediatamente. Ainda mais sendo um prêmio de interpretação ? ela mesma já ganhou um em Cannes", comentou Elisha Karmitz ao Le Parisien.

O ator recebeu emocionado e disse que o prêmio foi para todos "que acreditam na nossa cultura".