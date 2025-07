Vídeo mostra transbordamento de rio no Texas em menos de 10 minutos; veja

Um vídeo mostra o transbordamento do rio Llano, no Texas, em menos de dez minutos após fortes chuvas atingirem o estado na última sexta-feira.

O que aconteceu

Rio começou a encher às 17h10 (horário local) e inundou uma travessia às 17h18. A área foi completamente inundada às 17h30. Às 17h45, a travessia foi bloqueada pelas autoridades.

Robert Ivey gravou a cheia enquanto ela ocorria. "Eu gravo a travessia 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma câmera de segurança", disse Ivey ao Storyful.

Número de mortos era de pelo menos 81 na noite de hoje. Do total, ao menos 28 são crianças. As equipes de resgate procuravam dez crianças e uma monitora de uma colônia de férias cristã para meninas conhecida como Camp Mystic.

Ao menos 41 pessoas estão desaparecidas. O total de desaparecimentos, no entanto, pode ser muito maior, afirmou o governador do Texas, Greg Abbott. Cães farejadores são usados pelas equipes de resgate. Com o passar das horas, no entanto, a chance de encontrar alguém vivo diminui

Texas está sob alerta de novas chuvas. Há possibilidade de tempestades em Austin, San Antonio e áreas vizinhas, com volumes que podem chegar a 250 mm, de acordo com o Serviço Meteorológico dos EUA. "Estamos meio saturados agora. Portanto, qualquer quantidade adicional pode causar inundações", afirmou o meteorologista Jason Runyen ao jornal The New York Times.