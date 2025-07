Veja a previsão do tempo para os próximos dias em São Paulo

Após São Paulo registrar na última quarta-feira (2) a tarde mais fria do ano, a temperatura deve voltar a subir na Capital paulista nos próximos dias. Neste domingo, 6, os termômetros podem alcançar os 19°C nas horas mais quentes, durante a tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência Climática da Prefeitura de São Paulo (CGE).

A Defesa Civil Municipal, com base nos dados meteorológicos do CGE da Prefeitura, mantém a Capital em estado de alerta para baixas temperaturas desde o dia 22 de junho.

Nesta semana, os dias terão sol e aos poucos a temperatura máxima apresentará gradativa elevação, com tardes mais agradáveis. Não há previsão de chuva. Até o momento, julho acumula apenas 1,2 milímetro (mm) de chuva, cerca de 2,9% dos 41,7mm esperados, de acordo com dados históricos do CGE da Prefeitura de São Paulo.

As noites e madrugadas, no entanto, devem continuar com temperaturas baixas, devido à presença do ar frio. Também há potencial para formação de névoa úmida e nevoeiro entre as madrugadas e as primeiras horas da manhã.

Segundo o CGE, a segunda-feira, 7, deve começar com muitas nuvens e formação de névoa úmida. Ainda pela manhã o sol aparecerá e passará a predominar, elevando a temperatura. A mínima será de 11°C e a máxima de 21°C.

O cenário se repetirá na terça-feira, 8. O dia começará com formação de nevoeiro, mas ainda pela manhã as nuvens devem se dissipar, enquanto o sol passará a predominar, o que vai facilitar a elevação da temperatura. Os termômetros podem oscilar entre a mínima de 11°C e a máxima de 23°C.