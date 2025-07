Tragédia nos EUA: 30 crianças seguem desaparecidas após enchente no Texas

Equipes de resgate trabalham neste domingo (6) no sul dos Estados Unidos para tentar encontrar cerca de 30 meninas e adolescentes desaparecidas em inundações repentinas, que já causaram pelo menos 50 mortes no Texas, segundo o último balanço das autoridades locais.

As enchentes foram provocadas por chuvas torrenciais no centro do estado na sexta-feira (4), dia da festa da independência dos Estados Unidos. O alerta de inundação permanece neste domingo no Texas, onde o rio Guadalupe subiu oito metros em apenas 45 minutos há dois dias. Foram registrados cerca de 300 milímetros de chuva por hora, o equivalente a um terço da média anual de precipitação.

Equipes aéreas, terrestres e aquáticas vasculham as águas do Guadalupe em busca de sobreviventes e corpos. Aproximadamente 500 socorristas e 14 helicópteros foram mobilizados. A Guarda Nacional do Texas e a Guarda Costeira enviaram reforços.

O governador do Texas, Greg Abbott, declarou estado de desastre natural e foi até o local. Ele visitou, entre outros, o Camp Mystic, um acampamento cristão de verão para meninas às margens do rio, onde 27 meninas e adolescentes ainda estão desaparecidas entre as cerca de 750 que participavam do evento.

"Não vamos parar até encontrarmos todas as meninas que estavam nesses chalés", declarou o governador.

No local do Camp Mystic, a água já havia recuado bastante, revelando um cenário de devastação, com dezenas de carros encalhados, alguns presos em árvores, e vegetação destruída.

No interior dos chalés que abrigavam as meninas, o estado é de completa devastação. O chão coberto de lama e as janelas quebradas mostram a força das águas.

Michael, de 40 anos, sem notícias da filha de oito anos que estava nesse acampamento, chegou ao local para procurá-la.

"Estamos no Camp Mystic em busca de nossos filhos (...) Fomos o mais longe possível rio abaixo, mas não temos o equipamento necessário para isso, então deixamos que eles [os socorristas] façam esse trabalho e procuramos por locais onde eles poderiam estar vivos", disse ele à AFP TV.

De acordo com a mídia local, que cita familiares, os corpos de quatro meninas foram encontrados até agora. No total, as autoridades locais encontraram os corpos de 43 vítimas no condado de Kerr, sendo 28 adultos e 15 crianças. Outras sete mortes foram registradas em outros condados do Texas.

O proprietário e diretor do Camp Mystic também está entre os mortos, segundo o site oficial de Kerrville, assim como o responsável por outro acampamento de férias próximo.

Enchentes repentinas, causadas por chuvas torrenciais que o solo ressecado não consegue absorver, não são incomuns. Mas, segundo a comunidade científica, as mudanças climáticas provocadas pela atividade humana tornam fenômenos meteorológicos como enchentes, secas e ondas de calor mais frequentes e intensos.

Previsões "erradas"

Em Kerrville, o rio Guadalupe, que normalmente é calmo, foi invadido por destroços. "A água chegou ao topo das árvores. Cerca de 10 metros ou mais", contou Gerardo Martinez, um morador de 61 anos. "Carros e casas inteiras desciam rio abaixo".

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, garantiu que o presidente americano, Donald Trump, queria "modernizar as tecnologias" das agências de previsão meteorológica e prevenção de riscos, embora o governo tenha sido criticado por cortar recursos dessas agências e eliminar centenas de cargos.

Questionada sobre reclamações de moradores que disseram não ter sido alertados a tempo sobre o risco de enchentes, Kristi Noem afirmou que iria "transmitir (suas) preocupações ao governo federal".

Segundo um responsável municipal de Kerrville, Dalton Rice, a água atingiu "o nível de uma enchente centenária" em algumas áreas. "As previsões estavam claramente erradas", e a quantidade de chuva foi "o dobro do previsto". Cerca de 850 pessoas foram evacuadas.

Em meados de junho, 13 pessoas já haviam morrido devido a inundações em San Antonio, também no Texas, não muito longe da área atingida na sexta-feira, após chuvas torrenciais.

(Com AFP)