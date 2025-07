Santos, Atlético-MG e Botafogo voltam à elite do Brasileirão Feminino

Rebaixados no ano passado, Santos, Atlético-MG e Botafogo estão de volta à Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. O trio alvinegro garantiu o acesso neste sábado (5), com as respectivas classificações para as semifinais da Série A2 (segunda divisão).

O quarto e último clube a conquistar um lugar na elite será conhecido neste domingo (6), no duelo entre Fortaleza e Minas Brasília, que jogam às 15h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

As Leoas do Pici, que podem estrear na Série A1, têm a vantagem do empate, já que venceram a ida por 2 a 1 no Bezerrão, no Gama (DF). As brasilienses, que não disputam a primeira divisão desde 2021, têm de ganhar por dois ou mais gols de diferença.

Os duelos de ida e volta valendo lugar na final da Série A2 ainda serão agendados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A previsão, conforme o calendário base do torneio, é que ocorram no segundo e no terceiro fim de semana de agosto.

Pênalti

Dono da melhor campanha geral desta Série A2, o Santos recebeu o Ação-MT na Vila Belmiro. Como ganhou o jogo de ida por 1 a 0 no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT), o time paulista poderia se classificar às semifinais com um empate no litoral paulista.

Mesmo assim, as Sereias da Vila ganharam de novo, desta vez por 2 a 1, com dois gols de pênalti de Laryh, aos 12 minutos do primeiro tempo e aos 33 do segundo. Rafinha, aos sete da etapa final, da entrada da área, marcou para o Ação, mas não impediu o retorno das campeãs brasileiras de 2017 à elite.

Em uma das semifinais, o Santos terá pela frente o Atlético-MG, que sofreu para eliminar o Vitória. Após vencer por 1 a 0 na Arena MRV, em Belo Horizonte, as Vingadoras foram a Salvador com a vantagem do empate.

As baianas, porém, levaram a melhor no tempo normal e ganharam pelo mesmo placar, com um gol de Verena nos acréscimos do segundo tempo. A decisão foi para os pênaltis, com as equipes tendo 100% de aproveitamento até a nona série de cobranças, quando Joyce teve o chute defendido por Maike, com os pés. O 9 a 8 deu vaga e acesso às mineiras.

Gol Olímpico

O último classificado de sábado foi o Botafogo, que enfrentou o Mixto no Estádio Nilton Santos com a vantagem de ter vencido no Dutrinha, em Cuiabá, por 2 a 1, na partida de ida. As visitantes abriram o placar com Balbino, em chute rasteiro, aos 21 minutos do primeiro tempo. Aos 27, Sinara fez um gol olímpico - cobrança de escanteio que vai direto para as redes - e deixou tudo igual.

Aos 45, Sabrina bateu de fora da área e recolocou as mato-grossenses à frente no Rio de Janeiro. O resultado levava o confronto para as penalidades.

Mas na etapa final, as Gloriosas conseguiram liquidar a partida. Aos três minutos, Carol foi lançada por Bebê, invadiu a área pela esquerda e chutou sem ângulo para empatar novamente o jogo. Aos 18, Júllia recebeu quase na pequena área, girou e bateu rasteiro, virando o placar.

Aos 34, Carol recebeu de Grazy, nas costas da marcação, e soltou a bomba da entrada da área, anotando o quarto. Já aos 45, Bebê finalizou da meia-lua e decretou a classificação do Alvinegro carioca, que aguarda Fortaleza ou Minas Brasília na outra semifinal.

Mudança

A partir de 2026, a Série A1 do Brasileirão terá 18 clubes. Com os acessos de Santos, Atlético-MG e Botafogo, 17 dos participantes estão definidos.

Os demais são os 14 times não rebaixados na edição deste ano, que é transmitida ao vivo pela TV Brasil: Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Ferroviária, Bahia, Red Bull Bragantino, América-MG, Fluminense, Grêmio, Internacional, Real Brasília e Juventude. Em contrapartida, 3B da Amazônia e Sport caíram para a Série A2 do ano que vem.