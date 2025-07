Reis da 'spoken word', trio francês Odezenne lança novo álbum dedicado à poesia bruta e sincera

O trio francês Odezenne é um grupo confirmado da cena musical alternativa do país, com mais de 20 anos de carreira. Oscilando entre rap, rock e música eletrônica, eles são aclamados como os reis da "spoken word" da França.

Formado pelos músicos Alix Caillet, Jacques Cormary e Mattia Lucchini, o trio originário de Bordeaux, no oeste da França, classifica seu trabalho como "música botânica, romântica e patética". Mas verdade é que poucos grupos musicais hoje na França têm a maestria da poesia cantada, performance e ritmo como o Odezenne.

Os veteranos da "spoken word" acabam de lançar seu sétimo álbum, "Doula (des couloirs des portières)", um disco com dez faixas em que o trio comprova sua evolução artística, por meio da maturidade e da audácia. Entre as músicas, está "Hey Joe", escolhida para essa edição do Balada Musical, uma espécie de reflexão sobre a vida e a morte.

