Quem é a ex-mulher do traficante Nem da Rocinha presa em maternidade após dar à luz

Danúbia de Souza Rangel, de 41 anos, ex-companheira do traficante Nem da Rocinha, foi detida por policiais civis na manhã de sábado, 5, enquanto se recuperava do parto em uma maternidade na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A mulher havia dado à luz uma menina e se encontrava foragida há aproximadamente um mês.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro neste domingo, 6. A reportagem não localizou a defesa de Danúbia - ela sempre contestou as acusações.

A detenção ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido em 10 de junho deste ano pela 5.ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça.

Danúbia foi condenada por tráfico de drogas a uma pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, com trânsito em julgado. Os agentes da 72.ª Delegacia de Polícia de Mutuá foram responsáveis pela operação que resultou na captura da foragida. De acordo com comunicado oficial da corporação, os policiais conseguiram localizar Danúbia durante sua internação na unidade hospitalar.

A detida permanecerá na maternidade até que receba alta médica. Posteriormente, será transferida para a Cadeia Pública de Benfica, localizada na zona norte da capital fluminense. Vale lembrar que Danúbia já havia sido presa anteriormente em 2017, obtendo liberdade em janeiro de 2024 após cumprir pena por tráfico e corrupção.

A mulher sempre contestou as acusações contra ela. Em entrevista concedida à Record TV no ano passado, afirmou: "Nunca tive envolvimento com o tráfico, nunca peguei em uma arma, nunca trouxe recado do presídio federal para a comunidade da Rocinha. Me associaram ao tráfico só porque eu era mulher dele na época".

Vida de influencer

Desde sua liberação, Danúbia buscou se reinventar como influenciadora digital. Contraiu novo matrimônio e se submeteu a diversos procedimentos estéticos, incluindo tratamentos odontológicos e de harmonização facial. Suas redes sociais eram utilizadas para compartilhar aspectos de sua rotina cotidiana.

Segundo informações da Polícia Civil e do Banco Nacional de Mandados de Prisão, Danúbia ficou conhecida pelo apelido "Xerifa da Rocinha" devido ao seu relacionamento com Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha. Na época em que eram casados, ele estava vinculado à facção criminosa ADA (Amigo dos Amigos) e exercia controle sobre a maior favela do Rio, situada na zona sul.

Investigações conduzidas pela polícia e pelo Ministério Público apontam que Nem atualmente integra a facção TCP (Terceiro Comando Puro). O traficante foi capturado em novembro de 2011 e, após condenação a 145 anos de prisão, cumpre pena na penitenciária federal de Porto Velho.