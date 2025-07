Putin diz que globalização liberal está obsoleta e que futuro pertence a emergentes

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse aos líderes do Brics neste domingo que a era da globalização liberal estava obsoleta e que o futuro pertencia aos mercados emergentes em rápido crescimento, que deveriam aumentar o uso de suas moedas nacionais para o comércio.

Putin falou por meio de um link de vídeo para a cúpula no Rio de Janeiro devido a um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional que alega que ele é responsável por crimes de guerra na Ucrânia. Moscou diz que o mandado é infundado e sem sentido.

O Brics -- uma ideia concebida dentro do Goldman Sachs há duas décadas para descrever o crescente poder econômico da China e de outros grandes mercados emergentes -- é agora um grupo que representa 45% da população mundial.

"Tudo indica que o modelo de globalização liberal está se tornando obsoleto", disse Putin em comentários televisionados. "O centro da atividade empresarial está se deslocando para os mercados emergentes."

Putin também conclamou os países do Brics a intensificar a cooperação em uma série de esferas, incluindo recursos naturais, logística, comércio e finanças.

Os cinco principais membros do Brics -- Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -- respondem por mais de US$28 trilhões em Produto Interno Bruto nominal em termos de dólares, enquanto o Grupo dos Sete responde por mais de US$51 trilhões, de acordo com o Fundo Monetário Internacional.

Grande parte da influência econômica do Brics, que também inclui o Egito, a Etiópia, a Indonésia, o Irã e os Emirados Árabes Unidos, no entanto, vem da China, que responde por mais de 60% da influência combinada dos membros do grupo.

