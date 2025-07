Professora procura mãe e mais 4 parentes levados pela enchente no Texas

Uma professora do Texas procura a mãe e outros quatro familiares, levados pela enchente que atingiu parte do estado norte-americano. Uma prima, arrastada por quilômetros rio abaixo, sobreviveu. O jornal The New York times publicou a história da família.

O que aconteceu

Parentes de Hailey Chavarria, 28, passaram o feriado da Independência dos EUA (4 de Julho) em um acampamento próximo ao rio Guadalupe. Segundo a professora, a família costumava viajar junta, mas ela disse acreditar que era a primeira vez eles estavam acampando na região de Kerrville —uma das cidades mais atingidas.

Seis familiares de Chavarria foram levados pela enchente. Cinco deles —a mãe, a tia, os maridos delas e uma prima— permanecem desaparecidos três dias depois de a inundação atingir o acampamento onde estavam.

Uma prima da professora, Devyn Smith, 22, foi encontrada viva após ser arrastada por mais de 24 quilômetros, no rio. A equipe de resgate encontrou Smith em um galho de uma árvore.

A mulher sofreu arranhões e machucados e está hospitalizada. Segundo o jornal, Smith contou a Chavarria que garoava quando a família foi dormir no acampamento na noite da última quinta-feira. O grupo acordou por volta das 4h, na madrugada, com a chuva.

A mãe, a tia, o padrasto e um primo de Chavarria subiram em uma caminhonete quando a água do rio transbordou. Os socorristas encontraram o carro tombado e colidido contra uma árvore quebrada.

Outros familiares de Chavarria, incluindo o pai dela, foram ao condado de Kerr, onde fica Kerrville, para ajudar nas buscas. Levaram motosserras e machados para cortar árvores e destroços no local onde os parentes foram vistos.

Até o começo da noite deste domingo (6), ao menos 81 pessoas haviam morrido no Texas. Do total, 28 eram crianças.

O governador do Texas, Greg Abbott, afirmou que havia 41 pessoas desaparecidas. Abbott alertou que essas são pessoas cujo desaparecimento foi confirmado e a lista pode ser muito maior.

Cães ajudaram moradores do estado a escaparem das enchentes que fizeram dezenas de vítimas. Os cachorros deram alertas ao latirem e arranharem portas.