Primeiro-ministro israelense diz que Trump pode ajudar a fechar um acordo de cessar-fogo

JERUSALÉM (Reuters) - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse acreditar que suas discussões com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, ajudariam a avançar as conversas sobre a libertação de reféns em Gaza e o acordo de cessar-fogo que os negociadores israelenses retomaram no Qatar no domingo.

Os negociadores israelenses que participam das negociações de cessar-fogo têm instruções claras para chegar a um acordo de cessar-fogo sob condições que Israel aceitou, disse Netanyahu no domingo antes de embarcar em seu voo para Washington.

"Acredito que a discussão com o presidente Trump pode certamente ajudar a avançar esses resultados", disse ele, acrescentando que estava determinado a garantir o retorno dos reféns mantidos em Gaza e a remover a ameaça do Hamas a Israel.

Essa será a terceira visita de Netanyahu à Casa Branca desde que Trump voltou ao poder há quase seis meses.

A pressão pública está aumentando sobre Netanyahu para garantir um cessar-fogo permanente e acabar com a guerra em Gaza, uma medida que tem a oposição de alguns membros da linha dura de sua coalizão de direita. Outros, incluindo o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, expressaram seu apoio.

O grupo palestino Hamas disse na sexta-feira que havia respondido a uma proposta de cessar-fogo em Gaza apoiada pelos EUA em um "espírito positivo", alguns dias depois que Trump disse que Israel havia concordado "com as condições necessárias para finalizar" uma trégua de 60 dias.