Danúbia, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, é presa ao dar à luz no RJ

Do UOL, no Rio

Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, foi presa pela Polícia Civil ontem, logo depois de dar à luz uma menina em uma maternidade. Ela era considerada foragida há pouco menos de um mês.

O que aconteceu

Polícia cumpriu um mandado de prisão emitido em 10 de junho de 2025 contra ela. A ação foi determinada pela 5ª Vara Criminal da Capital do TJ (Tribunal de Justiça), por condenação transitada em julgado, com pena de 9 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas.

Prisão foi feita por agentes da 72ª DP (Delegacia de Polícia), de Mutuá. Em nota, a corporação disse que os policiais localizaram Danúbia, 41, "enquanto estava internada em uma unidade hospitalar, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio".

Danúbia deve permanecer na maternidade até receber alta hospitalar. Depois, deverá ser encaminhada para a cadeia pública de Benfica, na zona norte. Presa em 2017, ela estava em liberdade desde janeiro de 2024, depois de ter cumprido pena por tráfico e corrupção.

Ela sempre negou ter praticado os crimes. "Nunca tive envolvimento com o tráfico, nunca peguei em uma arma, nunca trouxe recado do presídio federal para a comunidade da Rocinha. Me associaram ao tráfico só porque eu era mulher dele na época", disse à Record TV no ano passado.

Desde quando foi solta, Danúbia investiu na carreira de influencer digital. Se casou novamente, realizou diversos tratamentos estéticos, como odontológicos e de harmonização facial. Nas redes sociais, compartilhava sua rotina diária.

Danúbia de Souza Rangel, ex-mulher do traficante Nem da Rocinha Imagem: Reprodução

Segundo a Polícia Civil e o Banco Nacional de Mandados de Prisão, Danúbia é conhecia como "Xerifa da Rocinha". Isso porque ela era casada com Antônio Francisco Bonfim Lopes, 49, o Nem da Rocinha, à época em que ele era ligado à facção criminosa ADA (Amigo dos Amigos) e que comandava a maior favela do Rio, na zona sul.

Investigações da polícia e do MP (Ministério Público) indicam que Nem, agora, integra a facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro). O traficante foi preso em novembro de 2011. Condenado a 145 anos de prisão, ele está na penitenciária federal de Porto Velho.