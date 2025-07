Papa Leão 14 lamenta mortes por enchentes no Texas: 'Rezamos por eles'

O Papa Leão 14 prestou hoje condolências para as famílias das vítimas das enchentes no Texas, nos EUA.

O que aconteceu

Papa manifestou solidariedade durante a tradicional oração semanal no Vaticano. Ele citou especialmente as famílias das meninas desaparecidas em um acampamento de verão. "Gostaria de expressar minhas sinceras condolências para todas as famílias que perderam alguém que amavam, em especial suas filhas, que estavam em um acampamento de verão", afirmou o líder religioso, que é norte-americano.

"Nós rezamos por eles", completou o papa. Ontem, os corpos de quatro meninas que estavam no acampamento cristão de Camp Mystic foram encontrados. As autoridades continuam agora as buscas pelas outras 27 crianças, que estão desaparecidas.

Pelo menos 52 pessoas, incluindo 15 crianças, foram confirmadas como mortas após o desastre, segundo autoridades. As buscas por sobreviventes entraram hoje no 3º dia, mas as possibilidades de achar pessoas com vida diminuem com o passar das horas.

Há previsão de mais chuva hoje na região do Texas, o que pode agravar a situação. De acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, há possibilidade de tempestades em Austin, San Antonio e áreas vizinhas, com volumes que podem chegar a 250 mm. "Estamos meio saturados agora. Portanto, qualquer quantidade adicional pode causar inundações", afirmou o meteorologista Jason Runyen ao jornal americano New York Times.