Após enchentes, pai busca filha em escombros de acampamento no Texas

Os alagamentos no Texas, causados por chuvas intensas que aconteceram anteontem, já mataram 69 pessoas. No Camp Mystic, acampamento de verão para meninas, ainda há 11 crianças desaparecidas. Pais fazem buscas por conta própria.

O que aconteceu

Michael, 40, foi avisado de que sua filha era uma das crianças desaparecidas nas enchentes. Em entrevista à "AFP", ele disse que passou a noite na cidade do acampamento, Kerrville, e pela manhã foi procurar a filha, de 8 anos. "Quando soubemos que poderia haver gente aqui, meu irmão e eu viemos de caminhão o mais rapidamente possível, para ver se encontrávamos alguma coisa."

Ele recuperou alguns pertences da menina que estavam no meio da lama. Michael encontrou uma toalha com o nome da filha, uma pulseira e uma foto da família que ela havia levado para a viagem.

As buscas por conta própria são limitadas por falta de recursos. Michael saiu de Austin, capital do Texas, a 150 km do local do acampamento. Ele revirou pertences e escombros, mas deixou os locais mais complicados para as equipes de resgate, por não ter equipamento. "Estamos buscando onde ela poderia ser encontrada com vida", disse à reportagem, muito emocionado.

O prefeito da cidade pediu para que os pais deixem as buscas para as equipes especializadas. Em coletiva de imprensa, dada no domingo pela manhã, ele afirmou: "Sempre há pessoas ajudando" e que essas pessoas "são funcionários da cidade, o pessoal do condado, os órgãos estaduais e federais", explicou.

Na coletiva, o prefeito pediu também para que não sejam usados drones. O uso de aparelhos pessoais está atrapalhando o tráfego de helicópteros e o funcionamento dos equipamentos de resgate usados na localização das vítimas.

Há previsão de mais chuvas para hoje

Buscas por sobreviventes seguem pelo terceiro dia. Cães farejadores estão sendo usados na operação pelas esquipes de resgate. Com o passar das horas, no entanto, a chance de achar alguém vivo diminui. O número total de desaparecidos continua incerto.

Região do Texas está sob alerta de novas chuvas. De acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, há possibilidade de tempestades em Austin, San Antonio e áreas vizinhas, com volumes que podem chegar a 250 mm. "Estamos meio saturados agora. Portanto, qualquer quantidade adicional pode causar inundações", afirmou o meteorologista Jason Runyen ao jornal americano "The New York Times".

Seis milhões de pessoas estão sob alerta de inundação entre a tarde ou noite de hoje. Com a previsão de mais chuva, o excesso de escoamento pode causar inundações repentinas em áreas baixas, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Governo do estado acionou socorristas para grupo de meninas desaparecidas. Elas faziam parte de um grupo de quase 750 crianças que participavam do acampamento cristão para meninas Camp Mystic, próximo ao rio Guadalupe, que transbordou, provocando as enchentes. O governo do presidente Donald Trump acionou a Guarda Costeira e a Agência Federal de Resposta a Desastres.