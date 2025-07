Notre-Dame bate recorde de turistas e torna-se monumento mais visitado da França

Nem a Torre Eiffel e nem o Museu do Louvre. O monumento francês preferido dos turistas é a Notre-Dame de Paris. A catedral, que foi restaurada após o incêndio que a devastou em 2019, recebeu mais de 6 milhões de visitantes desde sua reabertura em dezembro de 2024, segundo dados divulgados neste domingo (6).

"Notre-Dame de Paris é hoje o monumento mais visitado da França", afirmou ao jornal La Tribune Dimanche o monsenhor Olivier Ribadeau Dumas, reitor da catedral.

"A emoção causada pelo incêndio só se compara à provocada pela reabertura", acrescentou.

Entre 16 de dezembro de 2024 e 30 de junho de 2025, a Notre-Dame recebeu 6,02 milhões de pessoas, o que representa uma média de 35 mil visitantes por dia, de acordo com os números divulgados.

Se essa frequência se mantiver no segundo semestre, a catedral poderá chegar a 12 milhões de entradas em 2025, superando a média anual da Basílica do Sagrado Coração de Montmartre (9 milhões de visitantes em 2024), do Museu do Louvre (8,7 milhões), do Castelo de Versalhes (8,4 milhões) e da Torre Eiffel (6,3 milhões), segundo a mesma fonte.

Antes do incêndio de 15 de abril de 2019, a catedral recebia cerca de "11 milhões de pessoas" por ano, lembrou o monsenhor Ribadeau Dumas, embora os métodos de contagem à época fossem menos precisos.

Para o reitor, não se trata apenas de um fenômeno passageiro: "a cada mês, o número de visitantes aumenta, em média, em mil pessoas por dia", explicou ele ao jornal.

A flecha da catedral recebeu de volta, em junho, uma das 16 estátuas que adornavam sua base, e as visitas às torres serão retomadas em 20 de setembro, segundo o Centro dos Monumentos Nacionais (CMN).

Notre-Dame de Paris reabriu suas portas após cinco anos de um gigantesco trabalho de restauração, financiado com € 846 milhões em doações vindas de todo o mundo.

Ainda restam "cerca de € 140 milhões", informou Philippe Jost, presidente do órgão público Rebâtir Notre-Dame de Paris, ao La Tribune Dimanche. "Mas, para concluir o mais rápido possível a restauração completa do monumento, (...) ainda precisamos de pelo menos mais € 140 milhões", afirmou.

Por isso, ele lança um "novo apelo por doações" por meio do site rebatirnotredamedeparis.fr.