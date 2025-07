Tripulação abandona navio atacado no Mar Vermelho, diz agência marítima

CAIRO (Reuters) - A tripulação de um navio incendiado em um ataque no Mar Vermelho, neste domingo, abandonou a embarcação enquanto ela fazia água, informaram uma agência marítima britânica e uma empresa de segurança.

O ataque na costa sudoeste do Iêmen, segundo a agência britânica, trazia as marcas do grupo militante Houthi. Foi o primeiro incidente do tipo relatado no importante corredor marítimo desde meados de abril.

Fontes de segurança marítima disseram que o navio, que identificaram como o graneleiro Magic Seas, de bandeira liberiana e propriedade grega, fez água após ser atingido por drones.

O navio foi primeiramente alvo de tiros e granadas autopropulsadas lançadas de oito pequenos barcos, com a segurança armada no navio devolvendo o fogo, disseram as Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) e a empresa britânica de segurança marítima Ambrey em avisos.

A Ambrey disse em um comunicado separado que o navio foi posteriormente atacado por quatro veículos de superfície não tripulados.

"Dois dos USVs impactaram o bombordo navio, danificando a carga do navio", acrescentou a Ambrey. O UKMTO disse que o ataque resultou em um incêndio a bordo e que o incidente estava em andamento.

Não houve relatos de feridos entre a tripulação, disse uma fonte da empresa de segurança marítima Diaplous. O operador da embarcação não estava imediatamente disponível para comentar.

Ninguém reivindicou imediatamente a responsabilidade pelo ataque, mas a Ambrey avaliou que a embarcação "atende ao perfil de alvo estabelecido pelos Houthi".

As tensões no Oriente Médio continuam altas por causa da guerra em Gaza e após a guerra de 12 dias entre Israel e Irã e os ataques aéreos dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas em junho.

O ataque de domingo ocorreu a 51 milhas náuticas a sudoeste da cidade portuária de Hodeidah, no Iêmen, informaram a UKMTO e a Ambrey.

Os houthis do Iêmen , alinhados com o Irã, lançaram mais de 100 ataques contra navios a partir de novembro de 2023, dizendo que estavam agindo em solidariedade aos palestinos por causa da guerra de Israel com o Hamas.

Durante esse período, o grupo afundou dois navios, apreendeu outro e matou pelo menos quatro marinheiros em uma ofensiva que interrompeu o transporte marítimo global, forçando as empresas a mudar de rota, levando os EUA a intensificar os ataques contra o grupo este ano.

Em maio, o presidente Donald Trump anunciou que os EUA parariam de bombardear os Houthis no Iêmen, dizendo que o grupo havia concordado em parar de interromper importantes rotas de navegação no Oriente Médio.

Segundo o acordo, nem os EUA nem os houthis teriam como alvo um ao outro, incluindo navios americanos no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandab, disse Omã em um comunicado na época.

Mais tarde, em junho, os Houthis do Iêmen ameaçaram atacar navios americanos no Mar Vermelho se Washington se envolvesse em ataques israelenses contra o Irã. Eles não especificaram se cumprirão a ameaça depois que os EUA atacaram as instalações nucleares iranianas no mês passado.

(Reportagem de Muhammad Al Gebaly, Jaidaa Taha, Hatem Maher e Yannis Souliotis)