Musk deve ficar fora da política, diz secretário do Tesouro dos EUA

Por James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - Um dia depois de Elon Musk aumentar sua rixa com Donald Trump e anunciar a formação de um novo partido político nos EUA, o secretário do Tesouro do presidente republicano disse que o empresário deveria se limitar a administrar suas empresas.

Além disso, a empresa de investimentos Azoria Partners, que havia planejado lançar um fundo vinculado à montadora de carros elétricos de Musk, a Tesla, disse que estava adiando o empreendimento porque a criação do partido representava "um conflito com suas responsabilidades em tempo integral como CEO".

Musk anunciou no sábado que está criando o "Partido da América" em resposta ao projeto de lei de corte de impostos e gastos de Trump, que, segundo Musk, levaria o país à falência.

Falando no programa da CNN "State of the Union" no domingo, o chefe do Tesouro Scott Bessent disse que os conselhos de administração das empresas de Musk -- Tesla e a empresa de foguetes SpaceX -- provavelmente prefeririam que ele ficasse fora da política.

"Imagino que esses conselhos de administração não gostaram desse anúncio de ontem (sábado) e o incentivarão a se concentrar em suas atividades comerciais, não em suas atividades políticas", disse Bessent.

Musk, que atuou como um dos principais conselheiros de Trump para reduzir o tamanho e remodelar o governo federal durante os primeiros meses de sua presidência, disse que seu novo partido tentaria, nas eleições de meio de mandato do ano que vem, retirar os legisladores republicanos no Congresso que apoiaram a medida abrangente conhecida como "grande e bonito projeto de lei".

A Casa Branca não abordou diretamente a ameaça feita por Musk, mas disse que a aprovação do projeto de lei mostrou que o Partido Republicano está em boa forma.

"Como líder do Partido Republicano, o Presidente Trump unificou e fez crescer o partido de uma forma que nunca vimos", disse o porta-voz da Casa Branca, Harrison Fields.

Musk gastou milhões de dólares para financiar o esforço de reeleição de Trump em 2024 e, por um tempo, apareceu regularmente ao lado do presidente no Salão Oval da Casa Branca e em outros lugares. A discordância entre eles sobre o projeto de lei de gastos levou a um desentendimento que Musk tentou consertar brevemente, sem sucesso.

O projeto de lei, que corta impostos e aumenta os gastos com defesa e segurança nas fronteiras, foi aprovado na semana passada por votos partidários em ambas as câmaras do Congresso. Os críticos afirmaram que ela prejudicará a economia dos EUA ao aumentar significativamente o déficit orçamentário federal.

Trump disse que Musk está insatisfeito porque a medida, que Trump sancionou como lei na sexta-feira, retira os créditos de energia verde para os veículos elétricos da Tesla. O presidente ameaçou retirar bilhões de dólares que a Tesla e a SpaceX recebem em contratos e subsídios do governo em resposta às críticas de Musk.

Bessent sugeriu que Musk tem pouca influência sobre os eleitores que, de acordo com o chefe do Tesouro, gostavam mais do Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Musk, do que da própria pessoa mais rica do mundo.

"Os princípios do DOGE eram muito populares", disse Bessent. "Acho que, se você olhar as pesquisas, Elon não era."

(Reportagem adicional de Gnaneshwar Rajan e Brendan O'Brien)