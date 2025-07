Musk anuncia formação do Partido da América em mais uma ruptura com Trump

Por David Brunnstrom e Bhargav Acharya

WASHINGTON (Reuters) - A disputa entre o presidente republicano Donald Trump e seu principal financiador de campanha, Elon Musk, tomou outro rumo turbulento no sábado, quando o bilionário do setor espacial e automotivo anunciou a formação de um novo partido político, dizendo que a "grande e bela" lei tributária de Trump levaria os Estados Unidos à falência.

Um dia depois de perguntar a seus seguidores em sua plataforma X se um novo partido político dos EUA deveria ser criado, Musk declarou em uma publicação no sábado que "Hoje, o Partido da América foi formado para devolver sua liberdade".

"Por um fator de 2 para 1, vocês querem um novo partido político e o terão!", escreveu ele.

O anúncio de Musk foi feito depois que Trump sancionou seu projeto de lei de corte de impostos e gastos "grande e bonito" na sexta-feira, ao qual Musk se opôs ferozmente.

Musk, que se tornou o homem mais rico do mundo graças à sua empresa de automóveis Tesla e à sua empresa de satélites SpaceX, gastou centenas de milhões na reeleição de Trump e liderou o Departamento de Eficiência Governamental desde o início do segundo mandato do presidente, com o objetivo de reduzir os gastos do governo.

Musk disse anteriormente que criaria um novo partido político e gastaria dinheiro para destituir os legisladores que apoiassem o projeto de lei.

No início desta semana, Trump ameaçou cortar os bilhões de dólares em subsídios que as empresas de Musk recebem do governo federal.

Os republicanos expressaram preocupação com o fato de que a rixa entre Musk e Trump poderia prejudicar suas chances de proteger sua maioria nas eleições parlamentares de meio de mandato de 2026.

Perguntado no X qual foi a única coisa que o fez deixar de amar Trump e passar a atacá-lo, Musk disse: "Aumentar o déficit de um já insano US$ 2T sob Biden para US$ 2,5T. Isso levará o país à falência".

Não houve nenhum comentário imediato de Trump ou da Casa Branca sobre o anúncio de Musk.